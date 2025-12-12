Gana, orman rezervlerinde madencilik faaliyetlerini tamamen yasakladı

Çevre, Bilim ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada, özellikle kontrolsüz küçük ölçekli madencilik faaliyetlerinin kakao tarlalarına zarar verdiği, bu tür faaliyetlerin nehirleri kirlettiği ve ekosistemi tehdit ettiği bildirildi.

Tarihte "Altın Körfezi" olarak adlandırılan Gana, Afrika'nın en büyük altın üreticileri arasında bulunuyor. Ülkede yasa dışı madencilik faaliyetleri, hem doğaya zarar veriyor hem de madenlerde meydana gelen göçükler, ölümlere neden oluyor.