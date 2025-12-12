Gana, orman rezervlerinde madencilik faaliyetlerini tamamen yasakladı

Yeni Şafak
17:5212/12/2025, Cuma
AA
Gana hükümeti, ülkedeki tüm orman rezervlerinde madencilik faaliyetlerini yasakladı. Ülkede yasa dışı madencilik faaliyetleri, hem doğaya zarar veriyor hem de madenlerde meydana gelen göçükler, ölümlere neden oluyor.

Çevre, Bilim ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada, özellikle kontrolsüz küçük ölçekli madencilik faaliyetlerinin kakao tarlalarına zarar verdiği, bu tür faaliyetlerin nehirleri kirlettiği ve ekosistemi tehdit ettiği bildirildi.


Ülkedeki tüm orman rezervlerinde madencilik faaliyetlerinin yasaklandığı belirtilen açıklamada, kararın ülkenin su kaynaklarının korunması ve hızla artan ormansızlaşmayla mücadele kapsamında alındığı kaydedildi.


Tarihte "Altın Körfezi" olarak adlandırılan Gana, Afrika'nın en büyük altın üreticileri arasında bulunuyor. Ülkede yasa dışı madencilik faaliyetleri, hem doğaya zarar veriyor hem de madenlerde meydana gelen göçükler, ölümlere neden oluyor.


