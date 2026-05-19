Gazze çoklu krizin pençesinde

İsrail işgali ve ablukası altındaki Gazze’de un sıkıntısı ve üretim yetersizliği nedeniyle ekmek krizi her geçen gün daha da ağırlaşıyor. El Cezire'nin haberine göre ateşkes anlaşmasına rağmen işgalci gücün sınır geçişlerine yönelik kısıtlamaları sonrası bölgeye giren un miktarının ciddi biçimde azalması, fırınların ihtiyaç duyulan üretimi yapmasını engelliyor. Yerinden edilmiş binlerce Filistinli ise hayatta kalan az sayıdaki fırının önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Yetkililer, Gazze’nin günlük yaklaşık 450 ton una ihtiyaç duyduğunu ancak mevcut geçişlerle yalnızca 200 ton un girişine izin verildiğini belirtiyor. Azalan üretim nedeniyle sübvansiyonlu ekmek dağıtımları da giderek yetersiz kalıyor.

Fırınlar Durma Noktasında

Gazze’deki kriz yalnızca un eksikliğiyle sınırlı değil. Elektrik altyapısının büyük ölçüde çöktüğü bölgede fırınlar jeneratörlerle çalışıyor. Ancak İsrail’in yakıt ve sanayi tipi yağ girişine getirdiği sınırlamalar nedeniyle üretim maliyetleri hızla yükseliyor. Yemeklik gaz girişinin de azalması nedeniyle halk evlerinde ekmek yapamaz hale gelirken, odun gibi alternatif yakıtların fiyatı da ciddi şekilde arttı. Böylece Gazze halkı daha fazla fırına bağımlı hale geldi. Artan maliyetler ise doğrudan ekmek fiyatlarına yansıyor. Bir paket pidenin fiyatının 10 ila 15 şekel arasında değiştiği belirtilirken, düşük gelirli aileler temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor.

Açlık Endişesi Yeniden Büyüyor

Dünya Gıda Programı (WFP) destekli fırınlardan dağıtılan sübvansiyonlu ekmek, Gazze nüfusunun önemli bir bölümü için temel besin kaynağı olmayı sürdürüyor. Ancak yardım kuruluşları da azalan stoklar nedeniyle dağıtım miktarını düşürmek zorunda kalıyor. El Cezire'ye konuşan 72 yaşındaki Meyser Ebu Rekab, engelli aile bireyleri nedeniyle uzun kuyruklarda bekleyemediklerini söyleyerek, daha önce yardım dağıtım noktalarından düzenli ekmek alabildiklerini ancak artık bunun neredeyse imkânsız hale geldiğini ifade etti. “Gazze’de ekmeğe ihtiyaç duymayan tek bir ev yok” diyen Rekab, insanların yeniden açlık korkusu yaşamaya başladığını belirtti. Geçtiğimiz yıl yaşanan kıtlığın etkilerinin hâlâ sürdüğünü söyleyen Rekab, “İnsanlar bir parça ekmek için hayatını kaybediyordu. Bu kriz daha da büyümeden çözülmeli” dedi. Uzmanlar, mevcut kısıtlamaların sürmesi halinde Gazze’deki insani tablonun daha da ağırlaşabileceği uyarısında bulunuyor. Bölgedeki gıda, yakıt ve elektrik krizinin aynı anda derinleşmesi ise milyonlarca Filistinliyi hayatta kalma mücadelesiyle karşı karşıya bırakıyor.







