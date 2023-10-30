Gazze ölüyor biz nefes alamıyoruz

Terörist İsrail devletinin Gazze’ye yönelik ambargosu ve binlerce insanın ölümüne neden olan saldırıları Batı Şeria ve Kudüs’te de tansiyonu yükseltti. Binlerce Filistinli sokağa çıkarak yaşananları protesto etti. Ramallah’ta gün içinde sık sık gösteriler düzenlendi. Akşam saatlerinde Filistin Kadınlar Birliği’nin organize ettiği yürüyüş gerçekleşti. Kadınların ve çocukların en önde saf tuttuğu yürüyüşte eylemciler ellerinde mumlarla Gazze’deki katliama dikkat çekti. Savaşı durdurun, acil ateşkes sloganları atan göstericiler Ramallah’ın Menar Meydanı’nda toplandı.

BİZ NEFES ALAMIYORUZ

Yürüyüşe katılan Filistinlilerden Cenin el-Raha adlı genç, “Artık bu savaş bitsin. Gazze’de halkımız öldükçe biz burada nefes alamıyoruz. Uluslararası hukuk sistemi söz konusu Filistinliler olunca kör, sağır ve dilsiz. Ama şunu unutmasınlar ki tek bir Filistinli çocuk dahi kalsa o da direnişe devam edecektir. Ta ki Filistin özgür olana kadar” dedi.

MORAL OLDU

İstanbul’da gerçekleşen Büyük Filistin Mitingi’nin kendilerine moral ve destek olduğunu anlatan el-Raha, “Türk halkına çok teşekkür ediyoruz. Bizim için 1 buçuk milyondan fazla insan bir araya geldi. Bunun anlamı çok büyük. Başta Türkiye olmak üzere, dünya üzerinde bizi destekleyen herkese, İsrail’e karşı durmalarını ve ilişkilerini kesmelerini istiyoruz. İsrail’in arkasında ABD ve Avrupa ülkeleri var. Bizim yanımızda siz durun” diye konuştu.

Düşmanlığın sürmesinde dış güçlerin etkisi büyük

Türkiye’nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosluğu’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tören düzenlendi. Törene Kudüs’ye yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını takip eden Türk gazeteciler de katıldı. Türkiye’nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, törende yaptığı konuşmada, “Kutsal topraklarda yüzyıl önce başlayan kargaşa ve düşmanlığın aynen devam etmesinin arkasında emperyalizmin, dış etkenlerin etkisi büyüktür. Kutsal topraklarda barışın sağlanması için bu topraklarda yaşayan insanların kendi kaderlerini tayin etmeleri ve büyük liderler yetiştirmelerine ihtiyaç vardır. Gazze’deki iki milyondan fazla Filistinli kardeşimizin çaresizliği hepimiz için büyük acıdır. Bir an evvel ateşkesin sağlanması ve İsrail ordusunun, sivil çoluk çocuk ayrımı yapmadan devam ettirdiği bu harekatını dur-durmasını bekliyoruz” dedi.







