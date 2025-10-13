Gazze yeniden doğuyor: Çok kayıp verdik ama ayağa kalkacağız

İşgalci İsrail ordusunun Gazze’de iki yıldır sürdürdüğü soykırımın ardından ulaşılan ateşkes, Filistinliler için umut oldu. Evlerine dönmeye başlayan birçok aile, yıkıntılar arasından kendi imkanlarıyla molozları toplayarak evlerini yeniden inşa etmeye çalışıyor. Yeni Şafak, bölgedeki yıkımı onarmak için büyük bir azimle mücadele eden Gazzelilerle konuştu. Onlardan biri olan Mahmut Şamlah, kuzeydeki evine dönerek arkadaşlarıyla birlikte yerle bir edilen evinin molozlarını temizlemeye çalışıyor. Aylardır süren soykırıma karşı direndiklerini belirten Şamlah, “Çok fazla kayıp verdik ama yeniden ayağa kalkacağız. Evimiz yerle bir edilmiş durumda ancak yeniden toparlanabilmek için kolları sıvadık. Biz yaşamayı seviyoruz ve bu uğurda yeniden ayağa kalkacağız; çünkü bu toprağın gerçek sahibi biziz” dedi.

YENİDEN AYAĞA KALKACAĞIZ

Yeni Şafak’a konuşan Filistinlilerden Hamad İsthawi ise İsrail’in iki yıldır işlediği vahşi soykırımın Filistin halkının hislerini de yaraladığını belirterek, “Şehrinin yıkıldığını ve geri dönebileceğin bir evin olmadığını görmek insanı derinden sarsıyor. Gerçekten sevindiren tek şey, her gün yaşanan ölüm ve yıkımın nihayet durması. Allah’tan güvenliğin yeniden tesis edilmesini ve Gazze’nin eskisi gibi güzel günlerine dönmesini diliyoruz. Henüz bölgeye hiçbir yeniden inşa ekipmanı girmedi. Ekipman ve inşaat malzemeleri olmadan şu an hiçbir şeyi yeniden inşa etmek mümkün değil. Benim evim ve ailemin evi tamamen bombalandı. Evsiz kalmak, adeta mülteci gibi vatansız ve sığınaksız hissetmek demek. Tüm anılarımız, huzurlu ve güvenli evimiz bir anda yok oldu. Evi taş taş inşa ederken verilen bütün emek, bir saniyede gözlerimizin önünden silinip gitti. Ama biz pes etmeyeceğiz. Evlerimizi yeniden inşa edeceğiz. Tüm bu yıkıma ve acıya rağmen yeniden ayağa kalkacağız” cümlelerini sarf etti.

“MOLOZLARDAN ARINDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Ateşkesin sağlanmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Cebir Hüseyin Sabit de “Artık her sabah ölüm haberleriyle ve bomba sesleriyle uyanmayacağız, işgalciler topraklarımızdan geri çekildi” diyerek duygularını ifade etti. Gazze’nin büyük bir yıkımın içinde olduğunu ve yeniden inşa için çok fazla desteğe ihtiyaç duyduklarını dile getiren Sabit, “Biz, elimizden geldiğince çevremizdeki molozları topluyor, enkazı temizlemeye çalışıyoruz. Ancak inşaat malzemeleri hala bölgeye girmedi. Evim tamamen yıkıldı, şu anda bir çadırda yaşıyorum. Binlerce Gazzeli de bugün evsiz, çadırlarda veya sokaklarda kalıyor. İnşaat malzemeleri bölgeye girmeye başladığında hep birlikte evlerimizi yeniden inşa edeceğiz. Şimdilik bulunduğumuz bölgeleri temizlemeye ve molozlardan arındırmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Yardımlar girmeye başladı

Ateşkes sonrası Gazze’ye insani yardım tırlarının girmeye başladığı belirtildi. Mahalli kaynaklardan alınan bilgiye göre, güneyde İsrail kontrolündeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan çok sayıda yardım tırı giriş yaptı. Tırların içindeki insani yardım malzemelerine ilişkin ise bilgi verilmedi. Türkiye'ye ait battaniye ve gıda taşıyan 20 tır ile Türkiye'den çadırların bugün Gazze'ye girmesi planlanıyor. İsrail'in 2 yıl boyunca saldırdığı ve insani krizin "felaket" boyutuna ulaştığı Gazze'ye günlük en az 600 tırın girmesi gerekiyor.







