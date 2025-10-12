500 bin Filistinli eve döndü

İsrail ile Hamas arasında önceki gün ulaşılan ateşkes anlaşmasının ardından Filistinliler, Gazze’nin çeşitli bölgelerindeki mahallelerine geri dönüyor. Filistin Sivil Savunma Örgütü Gazze’deki Sivil Savunma Örgütü, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği perşembe gece yarısından beri son 36 saatte yarım milyon (500 bin) Filistinlinin Gazze’nin kuzeyine geri döndüğünü bildirdi. Filistinliler, evlerinin son durumunu görmek için mahallelerine dönerken, Gazze Şeridi boyunca kuzey-güney yönlü uzanan iki ana artel olan El-Reşid Caddesi ve Selahaddin Caddesi’ni kullandı. İki cadde üzerinde yayan, araçlar ve at arabalarıyla kuzeye doğru giden yüz binlerce Filistinli uzun kuyruklar oluşturdu. İsrail ordusuna bağlı kuvvetlerin ateşkes anlaşması kapsamında belirlenen sarı hatta çekilmesinin ardından Gazze’nin doğu ve orta kesimlerinde de sivillerin hareketliliği gözlemlendi.

İki yıl boyunca büyük bir soykırım işleyerek resmi rakamlara göre 70 binden fazla Filistinliyi öldüren işgalci İsrail ordusunun çekildiği bölgeler adeta mezarlık gibi. İşgal güçlerinin çekilmesinin ardından yıkılan bina enkazlarının altında kalan cesetlerin çıkarılması için çalışmalara başlayan sivil savunma ekipleri, ilk gün enkaz altlarından 155 Filistinlinin naaşını çıkardı. Ateşkesin perşembe gece yarısından sonra başlamasına rağmen İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, cuma günü Gazze’deki bir binaya bombardıman düzenlerken, çeşitli noktalarda Filistinli sivillere ateş açtı. Hastane kaynakları, cuma günü Gazze şehir merkezinin güneyinde bir binayı hedef alan İsrail saldırısında 16 sivilin yaşamını yitirdiğini aktardı. Öte yandan, Gazze’de soykırımın bilançosu hakkında bir açıklama yapan Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Ricardo Pires, iki yıl süren İsrail saldırılarında yaralı ve ölü çocuk sayısının 64 bini aştığını söyledi. Pires, yaralanan çocukların dörtte birinin kalıcı olarak engelli durumuna düştüğünü ifade etti. Ateşkes’in Gazzeli çocuklar ve aileleri için “çok gecikmiş bir umut ışığı” olduğuna vurgu yapan Pires, “bu umudun ancak ‘acil ve hızlı eylemlerle’ karşılık bulabileceğini vurgulayarak, çatışmanın tüm taraflarına ateşkesin uygulanması ve sürdürülmesi çağrısını yaptı. İsrail’in Gazze’ye uyguladığı tam kuşatma nedeniyle 154’ü çocuk, 460 Filistinli açlıktan yaşamını yitirmişti.