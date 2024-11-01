Gazze’de bir zamanlar 38 hastane vardı

İsrail 7 Ekim 2023’ten itibaren bölgeye ölüm yağdırıyor. Sivillerin bulunduğu birçok konut, iş yeri, okul ve kamu kurumları yerle bir eden İsrail, uluslararası hukukta dokunulmazlığı olan sağlık merkezleri ve hastaneler hedef alıyor. Yoğun saldırılara maruz kalan Gazze Şeridi’nde, 38 hastaneden 23'ü boşaltıldı. 38 devlet hastanesi ve özel hastaneden sadece 15'i kısmen faaliyet gösteriyor. Saldırıların şiddetin kaynaklı 90 sağlık merkezinden 80'i hizmet dışı bırakılmış durumda. 7 Ekim 2023'ten bu yana terör devleti İsrail’in sürdürdüğü katliamların içinde en vahşisi hastanelere ve sağlık kuruluşlarına yönelik oldu. Bunun neticesinde bine yakın sağlık çalışanı şehit edildi. En az 310 doktor ve sağlık personeli tutuklanıp bilinmeyen yerlere götürüldü.

Bölgedeki birçok hastane ve sağlık merkezi tıbbi malzeme eksikliği, su kıtlığı ve can güvenliği risklerine rağmen Gazzelilerin yaralarını sarmaya çalışıyor. Aktif hizmet veren hastanelerin acil servislerine 7 Ekim’den bu yana bir şekilde saldırılardan etkilenen 2 milyon 292 bin 13 kişi getirildi. Bunların yüzde 85'i acil müdahale edilmek üzere acil servislere alındı. 1 senedir yoğun saldırılar altında yaşam mücadelesi verilen Gazze’de toplam 2 milyon 136 bin 26 bulaşıcı hastalık vakası kaydedildi. Ambulans ve acil durum sistemi, işgalcilerin saldırılarından kaynaklı sağlık sisteminin gibi çökmüş durumda. İşgalciler tarafından ambulansların hedef alınması ve onlarca sağlık görevlisinin acil yardım görevlerini yerine getirirken tutuklanması nedeniyle ambulans sistemi tüm çağrılara cevap veremiyor. Sistem, yaralıları sahadan hastanelere, hastaneler arasında ve geçişlerde taşımak için görev yapamaz duruma geldi. Bölgede en az 130 ambulans şu an kullanılamaz halde.