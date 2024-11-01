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Gazze’de bir zamanlar 38 hastane vardı

Gazze’de bir zamanlar 38 hastane vardı

Rabia Şenol
04:001/11/2024, Cuma
G: 1/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Sabahtan akşama 95 ölü  İsrail'in Gazze'ye yönelik dün sabahtan akşama kadarki saldırılarında 75'i kuzey bölgesinde olmak üzere 95 kişi öldü.
Sabahtan akşama 95 ölü  İsrail'in Gazze'ye yönelik dün sabahtan akşama kadarki saldırılarında 75'i kuzey bölgesinde olmak üzere 95 kişi öldü.

İsrail, Gazze’de özellikle hastaneleri ve sağlık personelini hedef alıyor. Gazze’de mevcut 38 hastaneden 23’ü aralıksız bombardıman nedeniyle yıkıldı ve kullanılamaz hale geldi. Şu an sadece 15 hastane kısmen yaralı ve hastaları tedavi edebiliyor. 90 sağlık merkezinden ise 80’i devre dışı kaldı. 1000'e yakın sağlık çalışanı katledildi. En az 310 doktor ve sağlık personeli hastaneler kuşatma altındayken alıkonulup götürüldü, akıbetleri belirsiz.

İsrail 7 Ekim 2023’ten itibaren bölgeye ölüm yağdırıyor. Sivillerin bulunduğu birçok konut, iş yeri, okul ve kamu kurumları yerle bir eden İsrail, uluslararası hukukta dokunulmazlığı olan sağlık merkezleri ve hastaneler hedef alıyor. Yoğun saldırılara maruz kalan Gazze Şeridi’nde, 38 hastaneden 23'ü boşaltıldı. 38 devlet hastanesi ve özel hastaneden sadece 15'i kısmen faaliyet gösteriyor. Saldırıların şiddetin kaynaklı 90 sağlık merkezinden 80'i hizmet dışı bırakılmış durumda. 7 Ekim 2023'ten bu yana terör devleti İsrail’in sürdürdüğü katliamların içinde en vahşisi hastanelere ve sağlık kuruluşlarına yönelik oldu. Bunun neticesinde bine yakın sağlık çalışanı şehit edildi. En az 310 doktor ve sağlık personeli tutuklanıp bilinmeyen yerlere götürüldü.


2 MİLYONU AŞKIN KİŞİ HASTANEYE GETİRİLDİ

Bölgedeki birçok hastane ve sağlık merkezi tıbbi malzeme eksikliği, su kıtlığı ve can güvenliği risklerine rağmen Gazzelilerin yaralarını sarmaya çalışıyor. Aktif hizmet veren hastanelerin acil servislerine 7 Ekim’den bu yana bir şekilde saldırılardan etkilenen 2 milyon 292 bin 13 kişi getirildi. Bunların yüzde 85'i acil müdahale edilmek üzere acil servislere alındı. 1 senedir yoğun saldırılar altında yaşam mücadelesi verilen Gazze’de toplam 2 milyon 136 bin 26 bulaşıcı hastalık vakası kaydedildi. Ambulans ve acil durum sistemi, işgalcilerin saldırılarından kaynaklı sağlık sisteminin gibi çökmüş durumda. İşgalciler tarafından ambulansların hedef alınması ve onlarca sağlık görevlisinin acil yardım görevlerini yerine getirirken tutuklanması nedeniyle ambulans sistemi tüm çağrılara cevap veremiyor. Sistem, yaralıları sahadan hastanelere, hastaneler arasında ve geçişlerde taşımak için görev yapamaz duruma geldi. Bölgede en az 130 ambulans şu an kullanılamaz halde.




#gazze
#israil
#katliam
#orta doğu

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