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Gazze'de can kaybı 50 bin 886'ya çıktı

Gazze'de can kaybı 50 bin 886'ya çıktı

14:0710/04/2025, Perşembe
AA
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Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.
Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 artarak 50 bin 886'ya yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 40 kişinin naaşının ve 146 yaralının bölgedeki hastanelere ulaştırıldığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bin 886'ya, yaralıların sayısının 115 bin 875'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 1522'ye, yaralananların sayısının da 3 bin 834'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.


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