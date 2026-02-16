Yeni Şafak
Gazze’de can kaybı 72 bin 63’e yükseldi

13:0516/02/2026, Pazartesi
IHA
Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025’ten bu yana İsrail ihlalleri nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 603’e, enkaz altından çıkarılanların sayısı 726’ya, yaralı sayısı da bin 618’e ulaştı.
Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025’ten bu yana İsrail ihlalleri nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 603’e, enkaz altından çıkarılanların sayısı 726’ya, yaralı sayısı da bin 618’e ulaştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı’na göre, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 63’e yükseldi.

İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasının 10 Ekim 2025’te yürürlüğe girmesine rağmen İsrail ordusu ihlallerini sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025’ten bu yana İsrail ihlalleri nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 603’e, enkaz altından çıkarılanların sayısının 726’ya, yaralı sayısının da bin 618’e ulaştığı bildirildi.

İsrail’in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 63’e yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 171 bin 726’ya yükseldiği aktarıldı.


