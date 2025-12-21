Yeni Şafak
Gazze’de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü: 18 ölü

21/12/2025
10 Aralık’tan bu yana devam eden yağış ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle 22 binanın yıkıldığı, 18 sivilin de hayatını kaybettiği bildirildi.
Gazze Şeridi’nde etkili olan fırtınada İsrail saldırılarından hasar gören 22 binada çökme yaşanırken, enkaz altında kalan 18 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi’nde, İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılarda ağır hasar görmüş çok sayıda bina son günlerde etkili olan fırtına nedeniyle çöküyor. Filistin Sivil Savunma tarafından yapılan açıklamada, 10 Aralık’tan bu yana devam eden yağış ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle şimdiye kadar 22 binanın yıkıldığı, enkaz altında kalan 18 sivilin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Sabah saatlerinde yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında hedef alınmış ve "oturulamaz" olarak sınıflandırılan binalara geri dönerek yaşamaya başlayan sakinlere, güvenlik ekiplerinin talimatlarına sıkı şekilde uymaları, derhal tahliye olmaları ve hayatlarını korumak için daha güvenli bölgelere taşınmaları çağrısında bulunuldu.


İsrail, 7 Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılar başlatmış, bu süreçte evler ve altyapı büyük ölçüde tahrip edilmişti.

