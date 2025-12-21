Gazze’de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü: 18 ölü

Gazze Şeridi’nde, İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılarda ağır hasar görmüş çok sayıda bina son günlerde etkili olan fırtına nedeniyle çöküyor. Filistin Sivil Savunma tarafından yapılan açıklamada, 10 Aralık’tan bu yana devam eden yağış ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle şimdiye kadar 22 binanın yıkıldığı, enkaz altında kalan 18 sivilin de hayatını kaybettiği bildirildi.