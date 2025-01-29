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Gazze'de her beş bebek için yalnızca bir kuvöz

Gazze'de her beş bebek için yalnızca bir kuvöz

04:0029/01/2025, Çarşamba
G: 29/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Arşiv.
Arşiv.

Terör devleti İsrail'in 15 aydır saldırdığı Gazze'nin sağlık altyapısını yok etmesi annelerin ve bebeklerinin sağlığını tehdit ediyor.

İnsan Hakları Gözlemevinin (HRW) açıkladığı Gazze raporuna göre hastanelerin yok edilmesi ve gerekli sağlık ekipmanlarının girişinin engellenmesi sonucu, hamile kadınlar ve bebekler "yaşamlarını tehdit eden tehlikeyle" karşı karşıya. Bu durum ise sağlanan ateşkese rağmen bebek ölümlerinin devam edeceği anlamına geliyor. 56 sayfalık rapora göre, işgalci gücün saldırıları nedeniyle prematüre olarak dünyaya gelen bebekler için yeterli tedavi imkanı bulunmuyor. Hayata gelen her beş bebek için yalnızca bir kuvözün düştüğü belirtilen raporda durumun bir savaş suçu olduğu değerlendiriliyor. Raporda 30 Ocak itibarıyla UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklanması halinde bölgedeki sağlık durumunun daha da kaotik bir görünüm arz edeceğine de işaret edildi.



#Gazze
#Soykırım
#sağlık sistemi
#Bebek
#Küvöz

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