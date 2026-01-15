Gazze'de ikinci aşamaya geçildi

Terör Devleti İsrail, Gazze’deki ateşkesi delmeyi sürdürürken ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının başladığını bildirdi. Witkoff, X paylaşımında, Trump'ın 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurdu. Witkoff, "Bugün, Başkan Trump adına, Gazze'deki çatışmaları sona erdirmek için Başkan'ın 20 maddelik planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyuruyoruz. Bu aşama, ateşkesin ardından silahsızlanma, teknokratik yönetim ve yeniden inşa süreçlerini içermektedir" dedi.

TEKNOKRAT YÖNETİM DÖNEMİ

Witkoff, ikinci aşamanın, Gazze'de geçici bir teknokratik Filistin yönetimi şeklinde "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi"nin kurulması, "Gazze'nin tam olarak silahsızlandırılması" ve "bölgenin yeniden inşası" süreçlerini kapsadığını belirtti. ABD'li Temsilci, bölgedeki tüm yetkisiz personelin "silahsızlandırılmasına" başlanacağını ve ABD'nin, Hamas'tan tüm yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesini beklediğini kaydetti. Witkoff, açıklamasında, katkıları için Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür ettiklerini vurguladı.

İkinci aşamanın ilk adımı olarak başkanlığını eski Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakan Yardımcısı Dr. Ali Abdel Hamid Shaath’ın yaptığı teknokrat yönetim kuruldu. 1958 Han Yunus doğumlu Shaath, Kahire'deki Aynü'ş-Şems Üniversitesi'nden mezun oldu. Shaath, siyasi faaliyetlerinden uzak ancak yönetim tecrübesine sahip biri olarak tanınıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BARIŞ İÇİN

Türkiye, Mısır ve Katar’dan yapılan açıklamada ise Gazze Şeridi'nin İdaresini Üstlenecek Filistinli Teknokrat Komite'nin kurulmasını memnuniyetle karşılandı. Arabulucu üç ülkeden ortak yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arabulucular, sürdürülebilir bir barışa ulaşma ve Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için uygun koşulları yaratmayı, kardeş Filistin halkının güvenlik, istikrar ve onurlu bir yaşam arzularını karşılamayı teminen tüm tarafların anlaşmanın uygulanmasına tam olarak bağlı kalması gereğini vurgulamaktadır."



