Hamas'tan garantör ülkelere uyarı: Ateşkes çökmek üzere

Hamas Hareketi, işgalci İsrail ordusunun geçtiğimiz çarşamba ve perşembe günleri Gazze’nin çeşitli bölgelerine yoğun saldırılar düzenleyerek katliamlarını sürdürmesinin Gazze’de 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesi çökme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığı uyarısını yaptı. Hareket tarafından, ateşkesin arabulucu tarafları olan ABD, Türkiye, Katar ve Mısır’a gönderilen mesajda, İsrail'in Gazze'ye 24 saatten kısa sürede düzenlediği saldırılarda beşi çocuk olmak üzere 14 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, İsrail'in tehlikeli bir tırmanışı tetiklediği ve ateşkes anlaşmasını açık bir şekilde ihlal ettiği vurgulandı. Mesajda, "Bu, ateşkes sürecini kasıtlı olarak bozmaya, anlaşma kapsamındaki taahhütlerden kaçınmaya ve ikinci aşamaya geçişi engellemeye yönelik bir girişimdir" ifadesi kullanıldı. Arabulucu ülkelere, İsrail ihlallerinin ateşkesi çökme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığı uyarısı yapılan mesajda, “İsrail'e bahanelerle yaptığı ihlalleri durdurması için baskı yapma" çağrısı yapıldı. Hamas, arabuluculardan ayrıca, Refah Sınır Kapısı'nın çift taraflı bir şekilde açılmasını istedi.