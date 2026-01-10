Gazze’deki katliama sessiz kalmadı: Oscar ödüllü Javier Bardem ABD'li şirketin kara listesinde

Oscar ödüllü İspanyol oyuncu Javier Bardem, Filistin'e verdiği destek ve İsrail'in Gazze'deki operasyonlarına yönelik sert eleştirileri nedeniyle ABD film yapım şirketi Paramount tarafından 'kara listeye' alındı. Ünlü aktör, "Buna hiç şaşırmadım. Ama mesele onların kara listesi değil; mesele senin kiminle çalışmak istediğin" dedi.
İspanyol oyuncu Javier Bardem, daha önce de Gazze’ye destek veren isimler arasında yer alırken, Filmcilerin Suça Ortaklığı Sonlandırma Taahhüdü manifestosunu imzalayan oyuncular arasında bulunuyor. Manifesto, Filistin halkına yönelik “soykırım ve apartheid” uygulamalarına karıştığı öne sürülen İsrail festival, sinema ve yapımlarına katılmamayı öngörüyor.
İspanyol oyuncu Javier Bardem, CEO’luğunu David Ellison’ın üstlendiği Paramount tarafından, aralarında başka Hollywood yıldızlarının da bulunduğu gayriresmî bir kara listeye dahil edildi.
Dune, Skyfall, Karayip Korsanları ve No Country for Old Men gibi yapımlarla tanınan Oscar ödüllü oyuncu Javier Bardem, iddialara ilişkin konuştu.
Kara liste söylentilerinin kendisi için sürpriz olmadığını belirten Bardem, “Bu şaşırtıcı değil, buna şaşırmıyorum” dedi.
Bardem, asıl meselenin “kiminle çalışmayı seçtiğiniz” olduğunu vurgulayarak, bunun ne anlama geldiğinin önümüzdeki yıllarda daha net görüleceğini ifade etti.
Oyuncu, “Biz insanlara milliyetleri, dinleri ya da etnik kökenleri nedeniyle karşı çıkmıyoruz. Hedef aldığımız şey, bu soykırımı, apartheid düzenini ve yasa dışı işgali destekleyen şirketler ve yapılardır” dedi.
"Soykırımı destekleyenlerle çalışmam"
Daha önce Eylül 2025'te Emmy töreninde ve çeşitli platformlarda dile getirdiği duruşunu yineleyen Bardem, eleştirisinin şahıslara veya dinlere değil, politikalara ve kurumlara yönelik olduğunun altını çizdi. Ünlü oyuncu, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini "soykırım" olarak nitelendirmekten çekinmezken, bu suça ortak olan veya meşrulaştıran hiçbir yapım şirketiyle çalışmayacağını belirtmişti.