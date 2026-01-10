Gazze’deki katliama sessiz kalmadı: Oscar ödüllü Javier Bardem ABD'li şirketin kara listesinde

Bardem, asıl meselenin “kiminle çalışmayı seçtiğiniz” olduğunu vurgulayarak, bunun ne anlama geldiğinin önümüzdeki yıllarda daha net görüleceğini ifade etti.

Oyuncu, “Biz insanlara milliyetleri, dinleri ya da etnik kökenleri nedeniyle karşı çıkmıyoruz. Hedef aldığımız şey, bu soykırımı, apartheid düzenini ve yasa dışı işgali destekleyen şirketler ve yapılardır” dedi.