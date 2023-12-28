Gazze'de İsrail vahşeti sürüyor: Öldürülenlerin sayısı 21 bin 320'ye yükseldi

İşgalci İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam akılalmaz bir boyuta ulaşmış durumda. Gözü dönmüş Siyonist askerlerinin TikTok yayınında kullandığı ifadeler sosyal medya platformlarında paylaşıldı. Çocukları katletmekle övünen işgalci asker "Bebek arıyoruz ama bebek kalmadı. Belki bir kızı öldürürüm, 12 yaşındaydı ama ben bir bebek arıyorum" ifadelerini kullandı.