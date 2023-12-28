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Dünya

Gazze'de İsrail vahşeti sürüyor: Öldürülenlerin sayısı 21 bin 320'ye yükseldi

Terör devleti İsrail, Gazze'de soykırıma devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin sayısının son 24 saatte 210 artarak 21 bin 320'ye, yaralı sayısının da 55 bin 603'e yükseldiğini açıkladı.

16:04 - 28/12/2023 Perşembe
AA
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Arşiv

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#Gazze
#İsrail
#Katliam
31 dakika önce
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