Gazze'de İsrail vahşeti sürüyor: Öldürülenlerin sayısı 21 bin 320'ye yükseldi

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İşgalci İsrail'in başbakanı Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu, ordu ve istihbarat yetkililerine randevu vermiyor. İsrail basınının iddiasına göre Netanyahu, "Savaştan sonra Gazze'yi kim yönetecek?" sorusundan kaçıyor. Gazze'nin Filistinli bir yönetime bırakılması durumunda Netanyahu hükümetinin ayakta kalamayacağı yorumu yapılıyor.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentinde sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırısında en az 30 Filistinlinin öldüğü bildirildi. Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 83. gününde devam etti. "Hayreddin, el-Kurd ve el-Kadi" ailelerine ait evlerin de bombalandığı saldırıda, gazeteci Muhammed Hayreddin ve Ahmed Mahir Hayreddin de hayatını kaybetti.
İşgalci İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü, 13 kişiyi de yaraladı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te bu dönemde, İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 313 Filistinli hayatını kaybetti.
İşgalci İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam akılalmaz bir boyuta ulaşmış durumda. Gözü dönmüş Siyonist askerlerinin TikTok yayınında kullandığı ifadeler sosyal medya platformlarında paylaşıldı. Çocukları katletmekle övünen işgalci asker "Bebek arıyoruz ama bebek kalmadı. Belki bir kızı öldürürüm, 12 yaşındaydı ama ben bir bebek arıyorum" ifadelerini kullandı.