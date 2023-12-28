İşgalci İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi katletti 13 kişiyi yaraladı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerlerinin Ramallah kentine düzenlediği baskında bir Filistinli hayatını kaybetti.
Görgü tanıklarında alınan bilgiye göre de İsrail ordusu Ramallah kentinde birçok mahalleye ve bir sarraf dükkanına baskın gerçekleştirdi.
İsrail askerleri ile olaya tepki gösteren Filistinler arasında çatışmalar çıktı.
İsrail güçleri ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus, Cenin, Tulkerim, Beytüllahim, El-Halil ve Eriha kentlerine de baskın düzenledi.
İsrail güçlerinin, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yoğun bombardımanı sürerken işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarında artış yaşanıyor.