İşgalci İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi katletti 13 kişiyi yaraladı

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'deki kara saldırılarında öldürüp, naaşlarını alıkoyduğu 80 Filistinlinin cenazesini Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nda bir kamyonla teslim etti. Cenazelerin çürümeye başladığı, bir kısmının sadece uzuvlarının olduğu aktarıldı. "Naaşların bir kısmı tam, bazılarının sadece uzuvları vardı. Bazı cesetler ise çürümüştü." diyen Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesi Müdürü Mervan el-Hams, cesetlerin yoğun nüfuslu bir bölgede konteynerdan çıkarılması durumunda, salgına neden olabilecek güçlü bir koku yaydığını vurguladı. Hams, cenazelerin sayılmak ve tescil altına almak üzere mezarlığa nakledilmesinin planlandığını ve bu suçun Sağlık ve Adalet Bakanlıkları aracılığıyla belgelendiğini kaydetti.