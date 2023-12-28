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İşgalci İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi katletti 13 kişiyi yaraladı

İşgalci İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü, 13 kişiyi de yaraladı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te bu dönemde, İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 313 Filistinli hayatını kaybetti.

09:44 - 28/12/2023 الخميس
AA
İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)
İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerlerinin Ramallah kentine düzenlediği baskında bir Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarında alınan bilgiye göre de İsrail ordusu Ramallah kentinde birçok mahalleye ve bir sarraf dükkanına baskın gerçekleştirdi.

İsrail askerleri ile olaya tepki gösteren Filistinler arasında çatışmalar çıktı.

İsrail güçleri ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus, Cenin, Tulkerim, Beytüllahim, El-Halil ve Eriha kentlerine de baskın düzenledi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin saldırılarında yaralanan 13 Filistinliye sağlık ekiplerince müdahale edildiği belirtildi.

İsrail güçlerinin, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yoğun bombardımanı sürerken işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarında artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te bu dönemde, İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 313 Filistinli hayatını kaybetti.
İşgalci İsrail öldürüp alıkoyduğu 80 Filistinlinin cenazesini çürümüş halde teslim etti
İşgalci İsrail öldürüp alıkoyduğu 80 Filistinlinin cenazesini çürümüş halde teslim etti

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'deki kara saldırılarında öldürüp, naaşlarını alıkoyduğu 80 Filistinlinin cenazesini Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nda bir kamyonla teslim etti. Cenazelerin çürümeye başladığı, bir kısmının sadece uzuvlarının olduğu aktarıldı. "Naaşların bir kısmı tam, bazılarının sadece uzuvları vardı. Bazı cesetler ise çürümüştü." diyen Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesi Müdürü Mervan el-Hams, cesetlerin yoğun nüfuslu bir bölgede konteynerdan çıkarılması durumunda, salgına neden olabilecek güçlü bir koku yaydığını vurguladı. Hams, cenazelerin sayılmak ve tescil altına almak üzere mezarlığa nakledilmesinin planlandığını ve bu suçun Sağlık ve Adalet Bakanlıkları aracılığıyla belgelendiğini kaydetti.

#Batı şeria
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