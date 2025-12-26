Gazze’de istikrar gücüne ihtiyaç var

İşgalci İsrail ordusunun iki yıl boyunca soykırım işlemeye devam ettiği Gazze’de, 10 Ekim’deki ateşkesin ardından uluslararası istikrar gücünün konuşlanması bekleniyor. Ateşkesin üzerinden 79 gün geçmesine karşın İsrail yükümlülüklerini yerine getirmezken uluslararası baskılara rağmen henüz ikinci aşamaya geçilemedi. Konuya ilişkin Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulunan Hamas’ın üst düzey yetkililerinden Ali Bereke, Hamas’ın ilk günden itibaren anlaşmaya tam uyum sağladığını, İsrail’in ateşkesi sistematik ihlallerini sürdürdüğünü belirtti. İsrail’in 79 gün içinde günde ortalama 25 ihlal olmak üzere 960’ı aşkın ateşkes ihlali gerçekleştirdiğini ifade eden Bereke, bu ihlallerin sivil ölümleri, hava saldırıları, “Sarı Hat” ihlalleri, yeniden başlatılan kara harekâtları, ev yıkımları ve gözaltıları kapsadığını aktardı. Gazze’de güvenlik, istikrar ve barışın sağlanması amacıyla kurulması planlanan uluslararası istikrar gücüne destek verdiklerini dile getiren Bereke, bu gücün Filistin halkını İsrail saldırılarından koruması ve Gazze’ye yönelik olası yeni işgal girişimlerini engellemesi gerektiğini vurguladı. Bereke, uluslararası gücün 2026 Ocak ayında kurulmasının ve Gazze’ye konuşlandırılmasının hedeflendiğini dile getirdi. Türkiye’nin uluslararası barış gücüne katılımını olumlu karşıladıklarını vurgulayan Bereke, Arap ve İslam ülkelerinin katılımını da “dost güçler” olarak gördüklerini ifade etti.





İSRAİL ATEŞKESE UYMUYOR

Yeni Şafak’a verdiği röportajda, İsrail’in ateşkes sonrası Gazze’deki ihlallerine ilişkin detaylı bilgiler veren Bereke, 10 Ekim’den bu yana 400’den fazla Filistinlinin İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği bilgisini verdi. Röportajda, saldırılarda ölen siviller arasında çocukların oranının yüzde 36, kadınların oranının ise yüzde 15 olduğuna işaret eden Bereke, “Bu durum, sivillerin kasıtlı olarak hedef alındığını açıkça ortaya koyuyor. Yaralı sayısı yaklaşık bin kişiye ulaşmış olup, bu kişilerin yüzde 95’i sivillerden oluşuyor. Direniş mensuplarının oranı ise yüzde 1’i geçmiyor” diye konuştu. Bereke, İsrail’in ateşkese rağmen Refah Sınır Kapısı’nı hâlâ açmadığını hatırlattığı röportajda, “Mısır tarafında binlerce ton yardım yardım taşıyan çok sayıda TIR, Gazze’ye girmeyi bekliyor. Anlaşmada öngörülen günlük 600 tırın girişine hâlâ uyulmuyor” dedi. Röportajın sonunda Bereke, “İşgal, tüm kayıpların ve şehitlerin listelerini teslim etmedi, akıbetleri hâlâ bilinmiyor. Esir ve kayıp sayılarının gerçek rakamlarını da gizlemektedir. Bu nedenle, İsrail’in sürekli ihlalleri nedeniyle bu anlaşmanın geleceği açısından ciddi riskler bulunuyor. Bu ihlaller, anlaşmanın çökmesine yol açabilecek niteliktedir” cümlelerini kaydetti.





İmara kadar prefabrik ev önerisi

Hamas yetkilisi Ali Bereke, verdiği röportajda, Filistin’deki ulusal birlik ve seçim çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi. Seçimlerin, ateşkes anlaşması kapsamında Gazze’yi iki yıllığına yönetecek olan ABD Başkanı Donald Trump başkanlığındaki Uluslararası Barış Konseyi’nin görev süresi tamamlanana kadar yapılamayacağının altını çizdi. Hamas’ın, Filistin halkının kendi liderliğini seçme hakkını savunduğunu, Batı Şeria ve Gazze’yi kapsayan tek bir Filistin siyasi sistemi ve bağımsız bir Filistinli idari komitesinin kurulmasını desteklediklerini söyleyen Bereke, Hamas, mevcut aşamada Gazze yönetimine talip olmadığını ancak yasama, Filistin Ulusal Konseyi ve devlet başkanlığı seçimlerinde yer alma hakkını saklı tuttuğunu da sözlerine ekledi.



