Alman aktiviste İsrail askerinden cinsel taciz

Gazze’deki İsrail kuşatmasını kırmak için geçtiğimiz ekim ayında Akdeniz’e açılan ancak İsrail ordusu tarafından alıkonulan “Uluslararası Özgürlük Filosu”na ait Vicdan Gemisi’nde bulunan Alman aktivist Anna Liedtke, İsrail askerlerinin kendisini gözaltına alırken taciz ettiğini söyledi. Katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, gözaltına alındıktan sonra İsrail’de 5 gün hapishanede tutulduklarını belirten Liedtke, “Bir hapishaneden diğerine nakledildikten sonra çıplak olarak arandık. Bu sırada İsrail askerlerinin cinsel saldırısına maruz kaldım. Bunu yaşayan tek kişi ben değilim ancak anlatmaya utanıyorlar” dedi.