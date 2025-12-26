Gazzeli çocukların acısı derecesiz

İsrail ordusuna bağlı kuvvetlerin Gazze’deki saldırıları, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen sürerken, iki yıldır süren soykırım sürecinde olduğu gibi ateşkes sonrası süreçte de en fazla mağduriyeti çocuklar yaşıyor. İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı soykırım sürecinde ölen, yaralanan, anne ve babasını kaybeden ve eğitim hakkı elinden alınan çocuklar, yaşanan yıkımı da en derinden hisseden toplumsal grup olarak dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Filistin Sözcüsü Kazem Abu Khalaf, son iki yıldır devam eden saldırılar nedeniyle Gazzeli çocukların derecesiz acı çektiğini ifade etti.





ATEŞKES SONRASI 80’DEN FAZLA ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ

Gazze'deki duruma dair değerlendirmelerde bulunan UNICEF Filistin Sözcüsü Kazem Ebu Khalef, ateşkes sağlanmasına rağmen saldırı ve kısıtlamaların sürdüğünü, çocukların soğuk hava koşulları, saldırılar ve yetersiz beslenme nedeniyle ölmeye devam ettiğini söyledi. İsrail saldırılarının çocuklar için çok fazla yıkıma ve acıya yol açtığının altını çizen Khalef, "Raporlara göre, ateşkes ilan edildikten sonra dahi 80'den fazla çocuk öldürüldü. Hava koşulları çocuklara rahat vermiyor. Sıcaklıklar ardı ardına düşüyor. Çadırların su altında kaldığına dair raporlar gördük. UNICEF ve diğer insani yardım kuruluşlarının ihtiyaç sahiplerine yardım sağlamak için gösterdiği tüm çabalara rağmen durum çok zor olmaya devam ediyor” dedi.





SOĞUK HAVA DA ONLARI VURUYOR

Khalaf, 10 Ekim’deki ateşkes sonrası yerle bir olan Gazze’de barınaksız derme çatma çadırlarda yaşayan Filistinli çocukların, kötü hava şartlarından da en fazla etkilenen toplumsal grup olduğunu söyledi. Çocukların çadırlarda yaşamayacağını belirten Khalef, "Çadır ne kadar sağlam olursa olsun aslında çok yağmura dayanamaz ve sizi koruyamaz. Sıcaklık düşüşü, tahrip olmuş altyapı, kısmen işleyen hastaneler ve her türlü ilacın eksikliği gibi durumlarla birlikte hastalıklar yayılıyor. Özellikle de küçük çocukların hassas bedenlerinde hastalıklar yayılıyor. Bazı raporlara göre, en az 19 çocuk sadece soğuk hava nedeniyle öldü ve 165 çocuk da yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti" değerlendirmesini yaptı. Gazze'deki yıkımın ve çocukların çektiği acıların kabul edilebilir olmaması gerektiğini vurgulayan Khalef, her yerdeki çocukların eşit olduğunun ve uluslararası toplumun bunu unutmaması gerektiğinin altını çizdi.





638 BİNİ EĞİTİMSİZ KALDI

İsrail ordusunun iki yıl süren saldırılarında, 20 binden fazla çocuğun öldüğünü ve 44 binden fazlasının yaralandığını hatırlatan Khalef, "Okul çağındaki 638 bin çocuğun hepsi 2 eğitim yılını kaybetti. Gazze’deki nüfusun yarısını oluşturan çocukların tamamı bir tür psikososyal desteğe ihtiyaç duyuyor" dedi. Khalef, Gazze’deki çocukların sağlık ihtiyaçlarının da karşılanamadığına değindiği açıklamasında, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yakın zamanda yayınladığı bazı rakamlara göre, yaklaşık 4 bin çocuğun tıbbi bakım için Gazze'den çıkarılması gerektiğine işaret etti.





Nüfusun üçte ikisi beslenemiyor

UNICEF Filistin Sözcüsü Ali Khalef, ateşkese rağmen İsrail’in gıda girişlerini kısıtladığı Gazze’de 2.3 milyonu aşan nüfusun yüzde 77’sinin (üçte ikisi) hâlâ yüksek düzeyde gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu dile getirdi. 6 ila 59 ay arasındaki yaklaşık 101 bin çocuğun akut yetersiz beslenmeden muzdarip olmasının beklendiğini de belirten Khalef, “Buna ek olarak, acil beslenme ihtiyacı olan yaklaşık 37 bin hamile ve emziren kadın da var” cümlelerini sarf etti.



