Gazze’de ölü sayısı 200 binden fazla iddiası

İşgalci İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023’te Gazze’de başlattığı soykırımda, resmi rakamlara göre 72 bin Filistinli öldürdüğü bilinse de gerçek rakamın bundan çok daha fazla olduğu sık sık dillendiriliyor.
Cenevre Uluslararası İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları Akademisi tarafından yayınlanan raporda, ölü sayısının 200 bini aştığı iddia edilirken Gazze’deki nüfusun 2 yılda yüzde 10’dan fazla azaldığına dikkat çekildi. Akademi bünyesinde Uluslararası İnsani Hukuk Odak Projesi Başkanı olarak görev yapan Stuart Casey Maslen, Gazze'deki durum ve son 18 ayda yaşanan 23 silahlı çatışmayla ilgili yayınlanan "War Watch" başlıklı rapora ilişkin yaptığı açıklamada, Ekim 2023'ten bu yana Filistinliler ve İsrail arasında Gazze'de en az 70 binden fazla sivilin öldürüldüğüne dair bir fikir birliği olduğunu belirterek, "Resmi rakamların nihai toplam olduğuna inanmıyoruz. Bu, ortaya çıkarılan cesetlerin sayısı. Filistin Merkezi İstatistik Bürosu'nun bir raporuna göre, Gazze'deki nüfus azalması şu anda yüzde 10'dan fazla. Bu rakamların doğrulanması gerekiyor. Ancak bu, belirtilen 70 bin rakamının çok üzerinde ve çok dramatik bir etkiyi gösteriyor. Eğer bu rakamlar doğruysa 200 binden fazla kişiden bahsediyoruz. Durumun tam olarak ne olduğunu zaman gösterecek. Ancak açıkça çok büyük bir can kaybı söz konusu" dedi.
SOYKIRIM 7 EKİM’DE BAŞLAMADI
Maslen, Gazze'nin Ekim 2023'ten önceki haline dönmesi için milyarlarca dolar bütçeye ihtiyaç duyulduğuna vurgu yaparak, "(Gazze'de) Soykırımın 7 Ekim 2023'te başladığını düşünmüyorum. Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, tarih vermeden Gazze'de soykırım gerçekleştiğini geçen yıl eylülde çok açık bir şekilde ifade etti" cümlelerini sarf etti. Raporun, Gazze, Batı Şeria ve diğer 23 silahlı çatışma bölgesindeki durumun, 1 Temmuz 2024 ile 2025 Aralık sonu arasındaki dönemi ayrıntılarıyla ele aldığını ifade eden Maslen, "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden tutuklama emirleri çıktı. Gazze halkının da istediği gibi biz de hukuka aykırı bir şekilde öldürülen herkes için adaletin sağlanmasını istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.