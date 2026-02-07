Gazze’de ölü sayısı 200 binden fazla iddiası

Cenevre Uluslararası İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları Akademisi tarafından yayınlanan raporda, ölü sayısının 200 bini aştığı iddia edilirken Gazze’deki nüfusun 2 yılda yüzde 10’dan fazla azaldığına dikkat çekildi. Akademi bünyesinde Uluslararası İnsani Hukuk Odak Projesi Başkanı olarak görev yapan Stuart Casey Maslen, Gazze'deki durum ve son 18 ayda yaşanan 23 silahlı çatışmayla ilgili yayınlanan "War Watch" başlıklı rapora ilişkin yaptığı açıklamada, Ekim 2023'ten bu yana Filistinliler ve İsrail arasında Gazze'de en az 70 binden fazla sivilin öldürüldüğüne dair bir fikir birliği olduğunu belirterek, "Resmi rakamların nihai toplam olduğuna inanmıyoruz. Bu, ortaya çıkarılan cesetlerin sayısı. Filistin Merkezi İstatistik Bürosu'nun bir raporuna göre, Gazze'deki nüfus azalması şu anda yüzde 10'dan fazla. Bu rakamların doğrulanması gerekiyor. Ancak bu, belirtilen 70 bin rakamının çok üzerinde ve çok dramatik bir etkiyi gösteriyor. Eğer bu rakamlar doğruysa 200 binden fazla kişiden bahsediyoruz. Durumun tam olarak ne olduğunu zaman gösterecek. Ancak açıkça çok büyük bir can kaybı söz konusu" dedi.