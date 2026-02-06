Yeni Şafak
İsrail saldırılarında öksüz kalan Filistinli bebek babaannesiyle yaşama tutunuyor

12:076/02/2026, Cuma
İsrail'in Gazze'nin Tuffah Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda annesi ve babasını kaybeden 18 aylık Abade el-Memluk, henüz 2 aylıkken öksüz kaldı. Saldırı sonrası enkaz altından sağ kurtulan minik bebeğin bakımını ve yetiştirmesini babaannesi Tehani el-Memluk üstlendi. İkili, Gazze kentinin batısındaki Ensar Kampı’nda kurulan derme çatma bir çadırda yaşam mücadelesi veriyor.

#gazze
#Filistinli bebek
#öksüz
#Abade el-Memluk
