İsrail saldırılarında öksüz kalan Filistinli bebek babaannesiyle yaşama tutunuyor

İsrail'in Gazze'nin Tuffah Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda annesi ve babasını kaybeden 18 aylık Abade el-Memluk, henüz 2 aylıkken öksüz kaldı. Saldırı sonrası enkaz altından sağ kurtulan minik bebeğin bakımını ve yetiştirmesini babaannesi Tehani el-Memluk üstlendi. İkili, Gazze kentinin batısındaki Ensar Kampı’nda kurulan derme çatma bir çadırda yaşam mücadelesi veriyor.

1 /17

2 /17

3 /17

4 /17

5 /17

6 /17

7 /17

8 /17

9 /17

10 /17

11 /17

12 /17

13 /17

14 /17

15 /17

16 /17