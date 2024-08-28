Gazze'de yeni tehlike: Çocuk felci

Gazze’de 40 bin 500 kişiyi katleden İsrail, yüz binlerce Filistinliyi de tehditle, saldırıyla ve tahliye emirleriyle oradan oraya savuruyor. 2 milyon Filistinli yer değiştirirken 2,4 milyon nüfus yüz ölçümü 375 kilometrekare olan Gazze’nin yüzde 11’inde sıkıştı.