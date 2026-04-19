Gazze’deki soykırımda her gün 47 kadın öldü

İşgalci İsrail ordusu, 10 Ekim 2025’te ateşkes ilan edilmesine rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Kurulu tarafından yayınlanan verilere göre, saldırılara başladığı 7 Ekim 2023’ten beri günlük ortalama 47 kadın ve genç kızı öldürdü. Kurul tarafından dün yayınlanan raporda, işgal ordusunun 7 Ekim 2023 ile 27 Aralık 2025 tarihleri arasında toplam 22 bini yetişkin, 16 bini genç olmak üzere toplamda 38 kadın öldürdüğü bilgisi verildi. Raporda, İsrail’in öldürdüğü kadın ve genç kızların günlük ortalamasının 47 olduğu bilgisi verildi. Gazze’deki hükümete bağlık Sağlık Bakanlığı’nın dün güncellediği verilere göre, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’te başlayan saldırılarında bugüne kadar ölenlerin sayısı 72 bin 549’a ulaştı. Bu durum, işgal ordusunun öldürdüğü sivillerin yarısından fazlasının kadın ve genç kızlardan oluştuğunu ortaya koyuyor.
HAMAS BAHANEYDİ
ABD’de faaliyet yürüten Brown Üniversitesi’nde öğretim üyesi görevini yürüten soykırım uzmanı ve tarihçi Omer Bartov, New Yorker dergisine yaptığı değerlendirmede, İsrail’in Gazze’de hedef aldığı toplumsal kesimlerin saldırıların amacının soykırım işlemek olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Bartov, röportajında İsrail’in stratejisinin yalnızca Hamas’ı ortadan kaldırmakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda Gazze’nin demografik yapısını değiştirmeyi hedeflediğini öne sürdü. Birleşmiş Milletler’in 1948 tarihli Soykırım Sözleşmesi’ne atıf yapan tarihçi, bu kavramın yalnızca sonuçlarla değil, “niyet” ile de ilgili olduğunu vurgulayarak, askeri operasyonların bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini savundu. İsrail’in stratejisinin yalnızca Hamas’ı ortadan kaldırmakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda Gazze’nin demografik yapısını değiştirmeyi hedeflediğini öne süren Bartov, “Gazze’deki durum, etnik temizlik amacıyla başlayan ancak kaçış yollarının kapalı olması nedeniyle fiilen kitlesel yıkıma dönüşen bir soykırım sürecine işaret ediyor” değerlendirmesini yaptı.