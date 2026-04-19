Gazze’deki soykırımda her gün 47 kadın öldü

İşgalci İsrail ordusu, 10 Ekim 2025’te ateşkes ilan edilmesine rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Kurulu tarafından yayınlanan verilere göre, saldırılara başladığı 7 Ekim 2023’ten beri günlük ortalama 47 kadın ve genç kızı öldürdü. Kurul tarafından dün yayınlanan raporda, işgal ordusunun 7 Ekim 2023 ile 27 Aralık 2025 tarihleri arasında toplam 22 bini yetişkin, 16 bini genç olmak üzere toplamda 38 kadın öldürdüğü bilgisi verildi. Raporda, İsrail’in öldürdüğü kadın ve genç kızların günlük ortalamasının 47 olduğu bilgisi verildi. Gazze’deki hükümete bağlık Sağlık Bakanlığı’nın dün güncellediği verilere göre, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’te başlayan saldırılarında bugüne kadar ölenlerin sayısı 72 bin 549’a ulaştı. Bu durum, işgal ordusunun öldürdüğü sivillerin yarısından fazlasının kadın ve genç kızlardan oluştuğunu ortaya koyuyor.