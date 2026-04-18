Siyonist korku duvarı aşıldı: İsrail hesap verecek

Siyonist İsrail, Gazze'deki soykırımı, Lübnan, Suriye ve Yemen dahil olmak üzere bölge ülkelerine yönelik işgal politikalarına karşı çıkan isimlere uluslararası baskı kurmayı hedefliyor. İsrail Diaspora Bakanlığı'nın açıkladığı "2025 yılı antisemitizm ve Siyonizm karşıtlığı" listesinde, Gazze Şeridi'ndeki soykırımı ve Batı Şeria'daki sistematik saldırıları kamuoyu önünde yüksek sesle eleştiren ünlü komedyenler, gazeteciler ve aktivistler bulunuyor. Listede ilk 10 arasında ünlü isim yer alırken bunlardan Ömer Süleyman, Greta Thunberg, Anastasia Loupis, Bassem Youssef ve Dan Bilzerian işgalcilerin tehdit listesine sosyal medya hesapları üzerinden adeta dalga geçerek, Siyonizm'e karşı korku duvarının aşıldığını gösterdiler.





İŞGALCİ PROPAGANDASININ ÇÖKÜŞÜ

Yaptığı tebliğ faaliyetleri aracılığıyla tüm dünyada tanınan Amerikalı aktivist Ömer Süleyman, İsrail tarafından "2025'in En Önde Gelen 10 Antisemitik Influencer'ı" listesine alınmasını, İsrail propagandasının çöküşü ve devletin paniği olarak yorumladı. Süleyman bu durumun saklanacak bir şey değil, Filistin davasındaki haklı duruşunun bir tescili olarak kabul ettiğini ifade etti. İsrail'in, Gazze'deki çocuk katliamlarını eleştirmeyi veya barışçıl öğrenci protestolarını desteklemeyi "antisemitizm" olarak yaftaladığını kaydeden Süleyman İsrail'in, işlediği suçların hesabını vermekten kaçmak için Anti-Siyonizm ile antisemitizmi kasıtlı olarak eşitlediğini belirtti. Ömer Süleyman İsrail'e "Sizden korkmuyoruz" mesajı verirken, kamuoyuna da apartheid rejimine, işgale ve soykırıma karşı ahlaki duruşlarından taviz vermemeleri, susmamaları ve daha organize bir şekilde tepki göstermeleri çağrısında bulundu. Süleyman, babasının katkısıyla küçüklüğünden beri Filistin davasını sahiplenerek büyüdüğünü söyledi.





ÇOK GURUR DUYUYORUM

İşgalci İsrail antisemitizm listesinde yer alan Filistin aktivisti Dr. Anastasia Maria Loupis, X üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İsrail hükümetine göre Nicholas Fuentes, Tucker Carlson, Candace Owens, Dan Bilzerian, Greta Thunberg vb. ile birlikte dünyanın en çok öne çıkan antisemitik etki sahibi ilk 10 kişisi arasında yer almaktan ÇOK gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.





8 MİLYAR İNSANDAN DAHA İYİYİM

Ermeni kökenli Amerikalı, iş adamı ve sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian İsrail’in antisemitik listesinde alınmasını şu ifadelerle yorumladı: “İsrail hükümeti beni dünyadaki 1 numaralı Yahudi karşıtı etki sahibi olarak listeledi. Geri döndük. Bu hayatta herhangi bir konuda 8 milyar insandan daha iyi olmanız çok nadirdir. Beni dünyadaki 1 numaralı antisemit olarak atadığınız için teşekkürler İsrail.”





SUÇUM SOYKIRIMI KELİMELERLE ANLATMAK

Ünlü Mısırlı komedyen Bassem Joussef ise “Üçüncü mü oldu? Bronz fena değil” sözleriyle tepkisini gösterdi. İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg da İsrail'in kendisini "Dünyadaki en tehlikeli ikinci Yahudi düşmanı" olarak tanımlamasına şu yanıtı verdi: "Suçum mu? Gazze'yi soykırım, kuşatma, kitlesel açlık gibi kelimelerle anlatmak. İsrail, Filistinliler için ırk temelli bir ölüm cezası yasasını kabul etti. Bu apartheiddir. Yaptırımlar ve hesap verebilirlik talep edin. Soykırımla suç ortaklığına son verin. Bu, asgari düzeyde bir şey."



