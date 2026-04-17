Barışın önündeki engel İsrail

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin dış politika önceliğinin ihtilafların barışçıl yolla çözümü olduğunu belirterek "Bölge ülkelerinin ana aktör olmadığı hiçbir denklemin barış ve güven arayışına cevap veremeyeceği açıktır" dedi. Erdoğan, bölgede barışın önünde İsrail’in engel olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurul Toplantısı için İstanbul'da bulunan meclis başkanları ile delegasyon temsilcileri onuruna Dolmabahçe Sarayı'nda akşam yemeği verdi. Erdoğan, Asya'dan Afrika'ya, Latin Amerika'dan Avrupa'ya yaklaşık 155 ülkeden genel kurula katılan ve programa teşrif eden tüm misafirlere şükranlarını sunarak, "İradelerini temsil ettiğiniz dost ve kardeş halklarımızın tamamına 86 milyon vatandaşım adına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum" diye konuştu.

SİSTEM, MEŞRUİYET KRİZİYLE YÜZ YÜZE

"Akıl ve vicdan sahipleri olarak şu gerçeği hepimiz çok iyi biliyoruz. 80 yıl önce galipler eliyle tesis edilen uluslararası sistem, bugün büyük bir meşruiyet kriziyle yüz yüzedir” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sistemin temelini teşkil eden değerler, ilkeler, kurallar ve teamüller küresel ölçekteki anlam ve itibarını kaybetmenin eşiğindedir. Uluslararası hukukun bağlayıcı hükümleri, işledikleri savaş ve insanlık suçlarına her gün yenilerini ekleyen aktörler üzerindeki tesirini maalesef yitirmiştir” dedi. Erdoğan, şunları kaydetti:

“Sağduyunun askıya alındığı, diyalog mekanizmasının devre dışı bırakıldığı, diplomasi ve müzakerenin yerini silah, füze ve bombaların aldığı böyle bir ortamda kimse güvende değildir. Bakın burada şunu çok açık ve net ifade etmek isterim. Türkiye olarak insani değerler üzerine bina ettiğimiz dış politikamızın önceliği hangi coğrafyada olursa olsun ihtilafların barışçıl yollarla çözüme ulaştırılmasıdır. Bölge ülkelerinin ana aktör olmadığı hiçbir denklemin barış ve güven arayışına cevap veremeyeceği açıktır.”

İLKELİ VE GERÇEKÇİYİZ

"Bizim Gazze'de, Ukrayna'da, İran'da, Afrika'da ve daha birçok bölgede üstlendiğimiz barış girişimlerinin özü, ilkeli ve gerçekçi yaklaşımdır" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası kamuoyu Orta Doğu'daki trajedileri durdurma iradesi gösterse de hükümetlerin bu noktada çok daha geriden geldiklerine tanık oluyoruz. İşte son iki ayda yaşananları hep birlikte takip ettik. Dünyanın odağı İran'daki savaşa kaymışken, Filistin ve Lübnan'da binlerce kişi İsrail hükümetinin saldırılarında hayatını kaybetti. Aynı saldırılarda bir milyondan fazla Lübnanlı yerlerinden edildi. Öldürülenlerin ve göçe zorlananların sayısı günden güne artıyor. Hem kendi halkı hem Filistin hem de bölgemiz için barışın ve huzurun önündeki en büyük engel olan İsrail hükümeti, uluslararası toplumun tüm çabalarına rağmen durmuyor, durdurulamıyor."

İSRAİL APARTHEİD’İNE EN SERT TEPKİ GÖSTERİLMELİ

Erdoğan, ateşkese rağmen İsrail’in Gazze’de katliamlarına devam ettiğini vurguladı. Erdoğan, İsrail'in, Filistinli mahkumlara getirdiği idam cezasıyla, apartheid utancını Güney Afrika'da yıkılışından 32 yıl sonra tekrar hortlatma peşinde olduğunu vurgulayarak, "İsrail Parlamentosu'nda kabul edilen ve yalnızca Filistinlilere uygulanacak bu karara karşı dünya parlamentolarının en sert şekilde tepki vermesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Filistin'de adil ve kalıcı barışın tek formülü olan iki devletli çözümün bir an önce hayata geçirilmesi için tüm parlamenterleri güç birliği yapmaya, barışın sesini yükseltmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

KIBRIS’TA İZOLASYON SONA ERMELİ

Türkiye’nin Suriye’nin ayağa kaldırılması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek vereceğini kaydeden Erdoğan, "Sudan'daki istikrarsızlığın sonlandırılması için her türlü diplomatik çabayı destekliyoruz" diye konuştu. Erdoğan "Buradan bir kez daha Kıbrıs Türklerinin maruz bırakıldığı hukuksuz izolasyonun artık sona ermesi gerektiği çağrısında bulunuyor, sizlerden de bu konuda destek beklediğimizi dile getirmek istiyorum" şeklinde konuştu.





PEŞ PEŞE GÖRÜŞMELER

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi’nde bazı görüşmeler yaptı. Erdoğan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile Vietnam Meclis Başkanı Tran Thanh Man ve beraberindeki heyetleri kabul etti. Erdoğan sonrasında da Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska-Davkova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi. Görüşmelerde MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yer aldı.



