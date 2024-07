Gazze'deki soykırımın silahı Almanya'dan: İsrail'e desteğe devam ediyorlar

Onaylanan lisansların toplam değeri, 2022 yılına göre on kat artış göstererek 32,3 milyon euro oldu.

Başbakan Olaf Scholz, İsrail'i insani ilkelere sahip demokratik bir devlet olarak tanımlayarak, "İşte bu nedenle İsrail ordusunun yaptığı her işte uluslararası hukuktan kaynaklanan kurallara uyacağından emin olabilirsiniz. Bu konuda hiç şüphem yok." ifadesini kullandı.

Scholz, geçtiğimiz günlerde Federal Mecliste yaptığı konuşmasında İsrail ile dayanışmaları hakkında, "Dayanışmamız kelimelerle sınırlı değil. Başbakan Netanyahu'dan yakın temas halinde kalmasını ve her türlü destek ihtiyacını bize bildirmesini istedim. İsrail'den gelen diğer destek taleplerini de derhal inceleyecek ve yerine getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

“İsrail’i her şey ile destekleyeceğiz”

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da İsrail ziyareti sırasında, "İsrail'i ihtiyacı olan her şeyle destekleyeceğiz ve her şey, her şey demektir." ifadesini kullandı.