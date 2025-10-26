Gazze'nin en acil 4 ihtiyacı

İşgalci İsrail, Gazze’yi yalnızca yaşanmaz bir hale getirmekle kalmadı, aynı zamanda kentin temel yaşam damarlarını tamamen kopardı. Şehrin büyük bölümü yıkıntıya dönmüş durumda ve altyapı neredeyse tamamen kullanılamaz halde. Ateşkesin ardından, sınırlı imkanlarla yeniden toparlanma çabalarına başlayan Gazze Belediyesi, uluslararası topluma “gecikmeden destek” çağrısı yapıyor. Gazze Belediyesi Sözcüsü Asım En-Nebi, yaşanan yıkımı “insanlık tarihinde benzeri görülmemiş bir felaket” sözleriyle tanımlayarak, “Gazze Şeridi’ndeki belediyelere verilen zararın onarımı için 5 milyar dolardan fazla kaynağa ihtiyaç var. Ancak Gazze’nin genel yeniden imarı için 70 milyar dolardan daha fazla desteğe ihtiyacımız bulunuyor. İşgalcilerin verdiği hasar son derece büyük ve derin” dedi.

4 HAYATİ HİZMET

Nebi, şehrin yeniden yaşayabilir hale gelmesi için Gazze Belediyesi’nin şu anda dört hayati hizmeti önceliklendirdiğini belirtti. Buna göre en kritik ihtiyaç temiz suyun yeniden sağlanması. Nebi, “Su, hayatın damarını oluşturuyor. İnsanların mahallelerine ya da bölgelerine geri dönebilmeleri, ancak o bölgelere su ulaşmasıyla mümkün olabilir. Bu nedenle su, bir numaralı önceliğimizdir” ifadelerini kullandı. Temiz suyun ardından gelen diğer üç öncelik ise, bombardımanda kapanan yolların açılması, şehirde yığılan çöplerin toplanması ve kanalizasyon taşkınlarının kontrol altına alınması olarak sıralanıyor. Nebi, “Bu dört başlık şu anki acil durum aşamasının temel önceliklerini oluşturuyor. Çünkü biz hala acil durum safhasındayız ve henüz erken toparlanma aşamasına geçemedik” vurgusu yaptı.

İŞ MAKİNELERİ GEREKİYOR

Nebi ayrıca İsrail güçlerinin son saldırılarda altyapıyı doğrudan hedef alan ağır yıkım araçları kullandığını söyleyerek, bunun yalnızca binaları değil; su, kanalizasyon ve yol ağlarını da tamamen tahrip ettiğini vurguladı. Gazze Belediyesi’nin ağır iş makinelerinin yüzde 85’inden fazlası kullanılamaz hale gelmiş durumda. Nebi, “Elimizde kalan birkaç araçla ana yolları açmaya çalışıyoruz. Ancak mevcut imkanlarla bu çalışmaları sürdürmemiz zor” sözleriyle durumu aktardı.

ÜÇ AŞAMALI İMAR PLANI

Gazze’nin yeniden imar planının üç aşamadan oluştuğunu belirten Nebi, acil durumun sürdürülmesi, erken iyileşme sürecine geçiş ve yeniden imar aşamasına hazırlık için ağır iş makineleri, yakıt, jeneratörler, su boruları ve teknik ekipmanlara acil ihtiyaç olduğunu söyledi. Nebi, “Ateşkes ilan edilse bile, gerekli malzeme ve destek sağlanmadığı sürece son iki yıldır süren insani acılar devam edecektir" uyarısında bulundu. Gazze Belediyesi, kısıtlı araç ve personelle su hattı ve yol çalışmalarını sürdürse acil destek gelmediği sürece yetkililer kentin ayağa kalkmasının 10 yılı bulabileceğini ifade ediyor.











