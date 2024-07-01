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Dünya

Gazze’nin nefesi tükeniyor

İsrail ordusunun 269 gündür bombardıman ve kuşatma altında tuttuğu Gazze’de yakıt tedarik edilemediği için hastanelerde yaralı ve hastaların tedavisinde kullanılan oksijen istasyonlarında kritik eşiğe gelindi. Filistin Sağlık Bakanlığı, oksijen cihazlarının 48 içinde çalışamaz hale geleceğini duyurdu ve BM’ye acil yakıt ulaştırma çağrısı yaptı.

04:00 - 1/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 03:43 - 1/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Gazze'nin dış dünyaya açılan tek sınır kapısı Refah'ı 7 Mayıs'ta işgal eden İsrail ordusu, bu tarihten beri hiçbir insani yardım geçişine izin vermiyor. Yakıt tedarikinin de engellendiği Gazze'deki hastaneler, yaralıların tedavisinde kullanılan oksijen cihazlarının yakıt sorunu nedeniyle durmak üzere olduğunu bildirdi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, hastanelere elektrik sağlayan jenaratörlere yakıt ulaştırılmaması halinde 48 saat içinde oksijen cihazları ve diğer sağlık merkezi aletlerinin işleyemez hale geleceği uyarısını yaptı.

BM'YE ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI

Bakanlık tarafından konuya ilişkin açıklamada, uluslararası insan hakları kuruluşlarına ve Birleşmiş Milletler'e (BM) oksijen cihazları durmadan önce Gazze'deki hastanelere yakıt ulaştırma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in yakıt girişini engellemesi nedeniyle elektrik sorunu yaşandığı belirtilirken BM'den Gazze'ye sağlık cihazlarının işletilebilmesi için ek jenaratör göndermesi talep edildi. Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiye, 28 Haziran'daki açıklamasında, jenaratörlerin çalışması için yakıt sağlanmaması halinde, kuvözdeki bebeklerin ve hastaların hayatını kaybedebileceğini belirtmişti.

İLAÇSIZLIK ÖLÜM RİSKİNİ ARTIRIYOR

Refah Sınır Kapısı'nın da kapanmasının ardından yaklaşık iki aydır Gazze'ye sağlık malzemeleri giremiyor. İşler durumda kalan az sayıdaki hastahanede bulunan çocuklar, başta Hepatit-B olmak üzere

çeşitli hastalıkların yanı sıra açlıkla da boğuşuyor.

Gazze'nin güneyindeki El-Aksa Şehitleri Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Cabir Muhammed Ebu Kulub adındaki bir çocuğun daha ilaç ve gıda yetersizliği yüzünden öldüğü

bildirildi. Açıklamada, ilaç girişinin engellenmesi nedeniyle tedavi altındaki çocukların ölüm riskinin arttığı kaydedildi.

HAN YUNUS'TA KANALİZASYON HASTALIK SAÇIYOR

Kuşatma nedeniyle hastanelerde ilaç ve tıbbi cihaz krizi yaşanırken altyapıyı hedef alan bombardımanlar hastalıkların daha

artmasına sebep oluyor.

Mahalli kaynakların sosyal medya aracılığıyla yayınladığı görüntülerde, İsrail saldırılarına hedef olan Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta kanalizasyon sularının sokaklara taştığı görüldü. Kanalizasyon suyunun sebep olduğu pis koku ve haşeratın, Refah'taki saldırılardan kaçıp Han Yunus'a sığınan binlerce sivilin sağlığını tehdit ettiği belirtildi.



#Soykırım
#Gazze
#Filistin
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