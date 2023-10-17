Gazze’ye attıkları füzeleri paylaşan Türk vatandaşı İsrailli kadın asker: Zafer bizim olacak

İsrail ordusu 10 gün önce onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 91'i çocuk 436 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 271 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Tüm bunlar yaşanırken Instagram hesabından paylaşımda bulunan bir kullanıcı, İsrail ordusuna katılacağını açıkladı.





'Gönüllü olarak İsrail ordusuna katılma kararı aldım'





İsrail Savunma Kuvvetleri üniforması ve üstündeki silahlarla poz veren Mine Gümüşkaya, ''Aldığım karar üzerine gönüllü olarak İsrail Savunma Kuvvetleri'ne katılma kararı aldım, bir süre buralarda olmayacağım, eminim zafer bizim olacaktır'' dedi.





Kalp çizilen bombaları paylaştı





Kullanıcının diğer fotoğraflı paylaşımlarında bombaların üzerine kalpler ve İbranice yazılar dikkat çekti.

Tepki çekti: Türk halkını temsil etmiyor





Mine Gümüşkaya'nın fotoğraflı paylaşımları kullanıcılar tarafından farklı sosyal medya mecralarda paylaşıldı.

Kullanıcılar, 'Bu kadın Türk halkını temsil etmiyor' diyerek tepkilerini dile getirdi.









Fransız vatandaşı İsrailli yedek askerler orduya katılmak için bölgeye gidiyor





Fransız televizyon kanalı BFMTV'nin haberine göre, Fransız-İsrail vatandaşı çok sayıda yedek asker, İsrail Silahlı Kuvvetlerine katılmak için ülkeden ayrılmaya başladı.





İsrail'e gidecek yedek askerlere uçuşlarda öncelik verildiği ifade edildi. Paris'teki Charles-de-Gaulle Havalimanı'na gelen İsrailli yedek asker Mickael Alhadeff, orduya katılmak için bölgeye hareket edecek ilk uçakla gideceğini söyledi.





Öte yandan sosyal medyada Fransız hükümetine, Filistin'e destek için gidenlere izin vermediği ama İsrail'e gidenlere "ses çıkarmadığı" yönünde çok sayıda eleştiri yöneltildi.









Ne olmuştu?





Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.





İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 91'i çocuk 436 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 271 kişinin yaralandığını açıklamıştı.



