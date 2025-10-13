Gazze’ye teknolojik destek

Türkiye ile Filistin arasında imzalanan uluslararası sözleşmeler, Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılma sürecinde etkin biçimde uygulanacak. Onay için Genel Kurul’da bekleyen imtiyaz anlaşmasıyla birlikte Türkiye, Filistin’e “en çok gözetilen ulus” statüsü tanıyacak. Böylece, Türkiye’nin diğer ülkelere sunduğu ticari imtiyaz hakları, ikinci bir anlaşmaya gerek kalmadan Filistin’e de uygulanabilecek.

TİCARİ HAREKETLİLİK ARTACAK

İki ülke arasında sermaye ve teknoloji akışı hızlanacak. Çifte vergilendirme kaldırılarak sermaye, teknoloji ve hizmet hareketleri kolaylaştırılacak. Bu sayede Türk teknoloji firmaları, Filistin'e daha düşük maliyetle yatırım yapabilecek. Anlaşma, Gazze Şeridi’ni de kapsadığından Türkiye, bölgenin çöken teknolojik altyapısının yeniden inşasına doğrudan katkı sunabilecek.

YATIRIMCILARA GÜVENCE VE FIRSAT

Anlaşmayla Türk ve Filistinli yatırımcıların mülk ve yatırımları güvence altına alınacak. Filistin menşeli sermayenin uluslararası pazarlara açılmasına imkân tanınacak. Aynı zamanda, uluslararası doğrudan yatırımlar teşvik edilerek daha istikrarlı ve güvenli bir yatırım ortamı sağlanacak.

ALTYAPIYA DOĞRUDAN KATKI

İsrail’in iki yıl süren saldırılarında Gazze Şeridi’nde 5 bin 80 kilometrelik elektrik ağı tahrip edildi, 2 bin 285 yer altı ve yer üstü trafo hedef alındı, 235 bin hane elektriksiz kaldı. Anlaşmanın onaylanması hâlinde Türkiye, Gazze'nin bu ağır hasar gören elektronik altyapısının onarımı için doğrudan katkı sağlayabilecek.







