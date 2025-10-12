Yeni Şafak
Mısır'dan Gazze zirvesi için İran'a davet

23:5012/10/2025, Pazar
IHA
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Mısır'da düzenlenecek olan Gazze Zirvesi için Mısır'dan davet aldıklarını açıkladı. İran’ın zirveye katılıp katılmayacağı henüz bilinmiyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yarın Mısır’da düzenlenecek olan ve Gazze Şeridi’ndeki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan "Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi"ne katılmak üzere davet aldıklarını açıkladı.

İran, yarın Mısır’da düzenlenecek olan ve Gazze Şeridi’ndeki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan "Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi"ne davet edildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Bakanlar Kurulu toplantısında, Mısır’ın İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ı "Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi"ne katılmak üzere davet ettiğini ve olumsuz yanıt verdiklerini belirtti.

Arakçi, Mısır’dan daha sonra Dışişleri Bakanı düzeyinde söz konusu zirveye katılım üzerine davet aldıklarını aktardı. İran’ın zirveye katılıp katılmayacağı henüz bilinmiyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın eş başkanlığında gerçekleştirilecek zirveye aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da yer aldığı 20’den fazla ülke lideri katılacak.



