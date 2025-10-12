Mısır'dan Gazze zirvesi için İran'a davet

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yarın Mısır’da düzenlenecek olan ve Gazze Şeridi’ndeki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan "Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi"ne katılmak üzere davet aldıklarını açıkladı.

İran, yarın Mısır’da düzenlenecek olan ve Gazze Şeridi’ndeki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan "Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi"ne davet edildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Bakanlar Kurulu toplantısında, Mısır’ın İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ı "Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi"ne katılmak üzere davet ettiğini ve olumsuz yanıt verdiklerini belirtti.