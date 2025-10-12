Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İlk yardım tırları Gazze Şeridi'ne giriyor

İlk yardım tırları Gazze Şeridi'ne giriyor

16:3612/10/2025, Pazar
G: 12/10/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Han Yunus kentinde yardım malzemelerinin dağıtımı sırasında yoğunluk yaşandı.
Han Yunus kentinde yardım malzemelerinin dağıtımı sırasında yoğunluk yaşandı.

Gazze Şeridi’ne ateşkes kapsamında gönderilen ilk yardım tırları, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden bölgeye ulaştı. Yardım konvoylarında temel gıda malzemeleri, ilaç ve içme suyu bulunuyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, güneyde İsrail kontrolündeki Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan çok sayıda yardım tırı giriş yaptı.

Tırların içindeki insani yardım malzemelerine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Mısır'da varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkes 10 Ekim'de yerel saatle 12.00'de devreye girmişti.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin "sarı hat" olarak tanımlanan noktalara doğru kısmi çekilmesinin tamamlandığı belirtilmişti.

İsrail'in 2 yıl boyunca saldırdığı ve insani krizin "felaket" boyutuna ulaştığı Gazze'ye günlük 600 tırın giriş yapması gerekiyor.



#Filistin
#gazze
#israil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün deprem mi oldu nerede, kaç şiddetinde? 12 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi