Gazze'ye yardımlara en büyük engel ABD

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Direktörü Philippe Lazzarini, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail'in UNRWA'ya yönelik suçlamalarının herhangi bir dayanağı olmamasına rağmen çok sayıda ülkenin finansmanını kestiğini aktaran Lazzarini, kurumun Türkiye'de bir siyasi ofis kurması için Erdoğan'dan izin istediğini, Türkiye ve bölge ülkelerinin finansmanlarını artırmasını talep ettiğini ve Gazze'de büyük bir insani kriz yaşandığını aktardı.





İSRAİL'İN İFTİRALARINA DESTEK VERİYOR

Basın toplantısında, İsrail’in “7 Ekim’deki Hamas saldırısına UNRWA personeli de katıldı” iftirasına kanıt sunamadığını belirten Lazzarini, İsrail’İn iftirası yüzünden diğer ülkelerin de fonlarını kestiğini, bu yüzden sahadaki personelinin sıkıntılar yaşadığını aktardı. Yardımı kesen 16 ülkeden 14’ünün fonlamaya yeniden başladığını, ancak en büyük bağışçılar olan ABD ve İngiltere’nin fon aktarmadığını hatırlatan Lazzarini, ABD Kongre’sinde UNRWA’ya bağış yapmayı yasaklayan yasa çıkarıldığını ve bu durumun küresel düzeyde bağışların sekteye uğramasına yol açtığını kaydetti. Lazzarini, bağışçıların geri dönmesiyle teşkilatın temel operasyonlarının bir miktar finanse edilebildiğini, ancak Gazze'deki istisnai durumlar için ayrılan acil durum tahsisinin çok önemli kısmının kesildiğini söyledi. "Sahadaki temel faaliyetlerimiz için 180 milyon dolarlık bir açığımız var” diyen Lazzarini, "Başta iş gücümüz olmak üzere, yalnızca Gazze ve Batı Şeria'da değil, aynı zamanda Ürdün ve Suriye'de de eğitim ve temel sağlık hizmetleri sağlayan 30 bin personelimiz için bu boşluğu doldurmamız lazım" diye konuştu.





TÜRKİYE'DEN YARDIM TALEP ETTİ

Cumhurbşaknı Erdoğan’la görüşmelerine değinen Lazzarini, Türkiye’nin bağış konusunda bölgedeki diğer İslam ülkeleriyle hareket etmesi ve finansman açığını buralardan temin edebilmek için yardım etmesini talep ettiğini belirtti. Türkiye’nin senelik olarak 10 milyon dolar operasyonlar için yardım yaptığını belirten UNRWA Direktörü, 10-15 milyon dolar değerinde de gıda yardımı yaptığını ifade etti. Lazzarini, Türkiye’de bir siyasi ofis kurulmasını da talep ettiklerini de sözlerine ekledi.





DURUM KIYAMET SONRASI GİBİ

Basın toplantısında, Gazze'deki son duruma da değinen Lazzarini, “Gazze'de 60 bin öğrenci eğitim faaliyetlerini kaçırıyor. 20 bin kadar çocuğun hiçbir ebeveyni yok. Gazze bugün tanınmayacak bir halde. Buradaki durum kıyamet sonrası gibi" dedi. Gazze'deki çocukların her türlü saldırıya açık olduğunu kaydeden Lazzarini, “Bu sahipsiz çocuklar çeşitli tehlikelere maruz kalıyorlar. Bölgede gruplar tarafından zorla işe alınıyorlar ve çalıştırılıyorlar. Gazze'de yok edilen sadece altyapı değil. Muhtemelen insanların ruhu yok edildi” ifadelerini kullandı.





NUSAYRAT KATLİAMI SORUŞTURULMALI

İşgalci İsrail ordusu, geçtiğimiz Cumartesi günü Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Kampı'nda 4 esiri kurtarmak için 274 sivili öldürdüğü büyük bir katliam işledi. Katliama ilişkin soruları da yanıtlayan Lazzarini, derin bir şok geçirdiklerini, ve büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi. İnsanların gözündeki ışığın söndüğüne şahit olduklarını dile getiren Lazzarini, söz konusu eylemin soruşturulması gerektiğini beyan etti.





193 PERSONELİN ÖLDÜRÜLMESİ HESAPSIZ KALDI

UNRWA Direktörü, 7 Ekim’den bu yana 193 personellerinin öldürüldüğünü ancak bu konuda İsrail’den soruşturma taleplerinin karşılıksız kaldığını belirttiği açıklamasında, “Soruşturma taleplerimiz karışıksız kaldı. Soruşturma sonrası hukuki süreç yürütülür. BM adına soruşturacak bağımsız bir ekibin bölgede konuşlandırılmasını talep ettik ancak buna da olumlu dönüş alamadık" dedi.





Açlık Gazze'yi teslim aldı

İsrail'in 7 Mayıs'ta Gazze'nin güneyindeki Refah Sınır Kapıs'ını işgal ederek insani yardımları tamamen engellenmesi, Gazze'nin genelinde açlık krizini yeniden başlattı. Refah'taki yüzbinlerce sivili Gazze'nin ortasındaki Deyr el-Belah'a tehcir eden işgal güçleri, buradaki 1.1 milyon Filistinliye insani yardım ulaşmasına izin vermiyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bölgede konserve yiyecek bile bulunmadığını belirtirken 5 yaş altında 8 bin çocuğun yetersiz beslenmeden muzdarip olduğunu ve felaket boyutunda bir açlık yaşandığını söyledi. UNICEF tarafından yapılan açıklamada da 3 bin çocuğun açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya olduğu aktarıldı. Bölgedeki El-Aksa Şehitleri Hastanesi ise dün 8 yaşında bir çocuğun açlıktan hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı. Yaklaşık 700 bin Filistinlinin kuşatma altında kaldığı Gazze'nin kuzey bölgelerine de bir ayı aşkın süredir gıda girmedi. Konuya dair açıklamalarda bulunan Dünya Gıda Programı (WFP) Sözcüsü Abir Atifa, daha önce de bir açlık durumu yaşayan bölgede açlığın yeniden hakim olduğunu ve İsrail saldırıları nedeniyle bölgeye yeterli gıda sağlanamadığını açıkladı. Öte yandan, Gazze'deki sivilleri yalnızca açlık değil çevre kirliliği de tehdit ediyor. BM tarafından dün yapılan açıklamada, İsrail'in altyapısını tahrip ettiği Gazze'de biriken 330 tonluk atığın burada bulunan insanların sağlığını tehdit ettiği uyarısı yapıldı.





Cenin'e de yıkım getirdiler

Gazze'yi 8 aydır bombardımanlarla yerle bir eden işgalci İsrail ordusu, sık sık baskınlar düzenlediği Batı Şeria'nın Cenin Kenti ve Cenin Kampı'na da benzeri bir yıkım getiriyor. Kent ve yakınındaki kampı askeri bölge ilan eden işgal ordusu, kenti kuşatarak Filistinlilerin ev ve iş yerlerinde arama yaptı. Baskına karşı koyan Filistinli gençlere gerçek mermiyle saldıran işgalci askerler, bir Filistinliyi yaraladı. Baskın sırasında bir Filistinlinin de gözaltına alındığı bildirilirken kentin bazı noktalarından patlama sesleri ve duman yükseldi.



