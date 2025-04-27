Geri dönmek için gidiyorum

İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıları sürerken, sivillerin bölgeden tahliye edilmeye başladığı iddia edilmişti. Yeni Şafak'ın ulaştığı yerel kaynaklar, öğrenciler ve bazı STK çalışanlarının bölgeden ayrıldığını doğruladı. Yaşananların tahliye anlamına gelmediğini belirten Fransa’daki Columbia Üniversitesi'nden burs alan Gazzeli Duha Dahlut, “Gazze’den zorunlu ya da ülkemi terk etmek için çıkmadım sadece eğitim almaya gidiyorum. Kimliğim her zaman çantamda ülkeme geri döneceğim" dedi. Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze Şeridi’nde, 7 Ekim 2023’te başlayan İsrail saldırıları, 2 milyon Filistinli evsiz bıraktı. Güvenli bir alan arayan Gazzeliler, kuzeyden güneye defalarca göç etmek zorunda kaldı. Zorunlu göç yalnızca Gazze içinde değil, dışa yönelik tahliyelerle de gündeme geldi. Bu kapsamda, Mart 2025’ten itibaren 190 kişi, Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden çeşitli Avrupa ülkelerine tahliye edildi. Tahliye edilenlerin çoğunun çifte vatandaş, uluslararası burslu öğrenci ya da sağlık çalışanı olduğu belirtilirken, zorunlu göç iddiaları ise yerel kaynaklarca reddediliyor. Bu kişiler, büyük ölçüde Fransa, Almanya ve İsveç gibi ülkelerin diplomatik girişimleriyle Gazze’den çıkarıldı.

Fransa’daki Columbia Üniversitesi’nden aldığı bursla Gazze’den ayrılan Duha Dahlut da bu iddiaları reddediyor. Dahlut, uzun süredir Refah Sınır Kapısı’ndan çıkış yapmaya çalıştığını ancak kapıların kapalı olması nedeniyle sürecin çok zor ilerlediğini söyledi. Dahlut, “Bir aydır bana burs veren kurumla iletişim halindeyim ve Gazze’den çıkarılmam için kendilerinden destek istiyordum. Kendileri bursumdan dolayı bana yardımcı olarak yetkililerle iletişime geçtiler. Ben Gazze’den zorunlu ya da ülkemi terk etmek için çıkmadım sadece eğitim almaya gidiyorum. Kimliğim her zaman çantamda ülkeme geri döneceğim. Zorunlu göçü kabul etmiyorum benim gibi pek çok Gazzelli de kabul etmiyor. Ülkem özgürleşecek ve ben de ülkemi en doğru şekilde temsil edeceğim” dedi. Öte yandan, Fransa Büyükelçiliği’nin koordinasyonuyla, akademik ve kültürel alanda donanımlı 100’den fazla Filistinlinin eğitim almak üzere Gazze’den çıkış yapması kolaylaştırıldı. Bu grup, çoğunlukla yüksek lisans mezunu akademisyenler, sanatçılar ve uluslararası burs programlarından yararlanan bireylerden oluşuyor. Fransız makamlarının açıklamasına göre, “Scholars at Risk” burs programına kabul edilmiş eski öğrenciler, Fransız oturum izni sahipleri, Fransa’da daha önce yüksek lisans eğitimi almış Gazzeliler, Fransız Plastik Sanatlar Sendikası’na bağlı sanatçılar gibi kategorilerde yer alan Gazzeliler tahliye için önceleniyor.