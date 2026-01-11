Gizemli virüs kabusu büyüyor: Hastaneler doldu taştı

Küba’da halk arasında “gizemli virüs” olarak adlandırılan salgın hızla yayılıyor. Nüfusun yaklaşık üçte birinin etkilendiği belirtilirken, 17 Aralık itibarıyla virüs kaynaklı 52 ölüm bildirildi. Ülke genelinde 38 binden fazla şüpheli vaka kayda geçerken, ölenlerin çoğunun çocuk olduğu ifade edildi.





British Medical Journal bu "artışı" ülkenin son on yıllardaki en ciddi krizi olarak nitelendirdi.

HASTALARA YERLERDE BAKILIYOR

Salgın yüksek ateş, ciltte kızarıklık, eklem şişliği, kusma ve ishal gibi belirtilerle seyrederken, sağlık sistemi çökme noktasına geldi. Hastanelerde boş yatak kalmadığı için bazı hastalara yerde bakılıyor. Altyapı eksiklikleri ve elektrik kesintileri salgının yayılmasını hızlandırıyor.





The Sun'ın haberine göre uzmanlar, hastalığın Dang humması, Chikungunya, H1N1 ve Covid-19 gibi birden fazla enfeksiyonun birleşiminden oluşan bir “kombo virüs” olabileceğini belirtiyor.

KANADA VE İSPANYA'DAN VATANDAŞLARINA UYARI

Küba hükümeti salgını resmen tanısa da ulusal acil durum ilan etmedi. Aktivistler, resmi rakamların gerçeği yansıtmadığını savunuyor. Uluslararası tepkiler de artıyor; CDC acil müdahale çağrısı yaparken, Kanada ve İspanya vatandaşlarını uyarıyor.



