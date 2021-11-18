Dünya Göçmen krizinin yaşandığı Belarus-Polonya sınırındaki askerler Tinderda boy gösteriyor
AVRUPA

Göçmen krizinin yaşandığı Belarus-Polonya sınırındaki askerler Tinder'da boy gösteriyor

Dünyanın gözü Belarus-Polonya sınırında yaşanan göçmen krizinde... Göçmenlerin zor şartlar altında beklediği bölgede insanlık dramı yaşanıyor. Ancak bölgede görev yapan askerlerin flört uygulamaları üzerinden kendilerine arkadaş aradıkları ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Diğer
Göçmen krizinin yaşandığı Belarus-Polonya sınırındaki askerler Tinderda boy gösteriyor
Akılalmaz ihmalin askeri krize dönüşmesinden endişe ediliyor.

Avrupa'ya geçmek için Belarus-Polonya sınırında bekleyen ve sayıları gün geçtikçe artan binlerce göçmen kışın zor koşulları altında adeta bir insanlık dramı yaşıyor.

Yaklaşık bir haftadır süren kriz, Avrupa'yı da paniğe sürükledi. Sınırda bekleyen göçmenlere tazyikli su ve biber gazı ile müdahale edilirken, Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Maciej Wasik, Belarus yetkililerinin ilk kez bölgeye otobüs gönderdiğini ve göçmenleri toplayarak Kuznica Sınır Kapısı'ndan uzaklaştırdığını söyledi.

AA

SOĞUKTA AÇ VE SUSUZ BEKLEYİŞ

Bölgeden gelen görüntüler mültecilerin derme çatma çadırlarda kalıp, yaktıkları ateş başında ısınmaya çalıştıklarını gösteriyor. Aralarında çocukların da olduğu göçmenler yanlarında getirdikleri gıda ve suları tükendiği için gıda, su ve ısınma sorunuyla baş etmeye çalışıyor.

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TINDER'DA ŞAŞIRTAN MANZARA

Bu insanlık dramının tam ortasında arkadaşlık uygulaması Tinder'dan gelen son görüntüler, yerli halkı hayrete düşürdü.

Gergin bekleyişin sürdüğü bölgede görev yapan Polonya, Litvanya ve Beyaz Rusya'dan askerler üniformaları ve silahları ile Tinder'da boy göstermeye başladı.

"KESİNLİKLE KOMİK DEĞİL"

Anja adlı Belaruslu bir kadın, profillerin ekran görüntülerini sınır kasabasında yaşayan bir arkadaşından aldıktan sonra Twitter'da paylaştı. Anja paylaştığı görüntülere, "Grodno'da bir kızsanız, Tinder şimdi böyle görünüyor. Ve bu kesinlikle komik değil" yazdı.

Son günlerde, yaklaşık 4.000 mültecinin toplandığı sınırın her iki tarafına yoğun asker takviyesi devam ederken bölgede yaşanan dram askerlerin romantizm arayışlarına engel olmamış gibi duruyor.


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Düzensiz göçmenler Belarus-Polonya sınırında beklemeye devam ediyor
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Düzensiz göçmenler Belarus-Polonya sınırında beklemeye devam ediyor
Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'ya girmek, oradan da diğer AB ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişlerini sürdürdü.
Polonya'nın Kuznica sınır kapısı güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, Polonya Bölgesel Savunma Kuvvetleri de sınırda nöbet tutuyor.


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