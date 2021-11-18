Göçmen krizinin yaşandığı Belarus-Polonya sınırındaki askerler Tinder'da boy gösteriyor

Avrupa'ya geçmek için Belarus-Polonya sınırında bekleyen ve sayıları gün geçtikçe artan binlerce göçmen kışın zor koşulları altında adeta bir insanlık dramı yaşıyor.

Yaklaşık bir haftadır süren kriz, Avrupa'yı da paniğe sürükledi. Sınırda bekleyen göçmenlere tazyikli su ve biber gazı ile müdahale edilirken, Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Maciej Wasik, Belarus yetkililerinin ilk kez bölgeye otobüs gönderdiğini ve göçmenleri toplayarak Kuznica Sınır Kapısı'ndan uzaklaştırdığını söyledi.

AA

SOĞUKTA AÇ VE SUSUZ BEKLEYİŞ

Bölgeden gelen görüntüler mültecilerin derme çatma çadırlarda kalıp, yaktıkları ateş başında ısınmaya çalıştıklarını gösteriyor. Aralarında çocukların da olduğu göçmenler yanlarında getirdikleri gıda ve suları tükendiği için gıda, su ve ısınma sorunuyla baş etmeye çalışıyor.

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TINDER'DA ŞAŞIRTAN MANZARA

Bu insanlık dramının tam ortasında arkadaşlık uygulaması Tinder'dan gelen son görüntüler, yerli halkı hayrete düşürdü.

Gergin bekleyişin sürdüğü bölgede görev yapan Polonya, Litvanya ve Beyaz Rusya'dan askerler üniformaları ve silahları ile Tinder'da boy göstermeye başladı.

"KESİNLİKLE KOMİK DEĞİL"

Anja adlı Belaruslu bir kadın, profillerin ekran görüntülerini sınır kasabasında yaşayan bir arkadaşından aldıktan sonra Twitter'da paylaştı. Anja paylaştığı görüntülere, "Grodno'da bir kızsanız, Tinder şimdi böyle görünüyor. Ve bu kesinlikle komik değil" yazdı.

Son günlerde, yaklaşık 4.000 mültecinin toplandığı sınırın her iki tarafına yoğun asker takviyesi devam ederken bölgede yaşanan dram askerlerin romantizm arayışlarına engel olmamış gibi duruyor.

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