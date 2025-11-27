Gökdelen sitesi alev alev

Çin'e bağlı Hong Kong özerk bölgesindeki Tai Po kentinde 8 yüksek katlı apartman ve bin 900 dairenin olduğu sitede devasa bir yangın çıktı. Yangın, binaların yenilenmesi için dış cepheye kurulu bambu iskeleler yüzünden hızla yayıldı. Yerel saatle 14:51’de başlayan gece saatleri itibariyle hala söndürüle-memişti. Hong Kong Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu, yangında 36 kişinin öldüğünü, 7'si ağır 29 kişinin yaralandığını belirtirken 279 kişiden de haber alınamadığını kaydetti.

Site içinde bulunan tüm apartman dairelerine alevlerin sıçradığı bilgisini paylaşan yetkililer, 140'tan fazla yangın söndürme aracının ve 800'ün üzerinde sağlık ve itfaiye personelinin olay yerine sevk edildiğini bildirdi. Yangınların şiddeti için 5 kademeli derecelendirme sistemi kullanılan Hong Kong'da, 17 yıl sonra ilk defa 5. seviye alarmı verildi. Sitede yaklaşık 4 bin kişinin ikamet ettiği tahmin edilirken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.