Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Gökdelen sitesi alev alev

Gökdelen sitesi alev alev

04:0027/11/2025, Perşembe
G: 27/11/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Hong Kong.
Hong Kong.

Çin'e bağlı Hong Kong özerk bölgesindeki yüksek katlı 8 binanın bulunduğu sitede yangın çıktı. Dış cepheye kurulan bambu iskele yüzünden hızla yayılan yangında 36 kişi öldü, 279 kişiden ise haber alınamıyor.

Çin'e bağlı Hong Kong özerk bölgesindeki Tai Po kentinde 8 yüksek katlı apartman ve bin 900 dairenin olduğu sitede devasa bir yangın çıktı. Yangın, binaların yenilenmesi için dış cepheye kurulu bambu iskeleler yüzünden hızla yayıldı. Yerel saatle 14:51’de başlayan gece saatleri itibariyle hala söndürüle-memişti. Hong Kong Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu, yangında 36 kişinin öldüğünü, 7'si ağır 29 kişinin yaralandığını belirtirken 279 kişiden de haber alınamadığını kaydetti.

4 BİN KİŞİ VARDI

Site içinde bulunan tüm apartman dairelerine alevlerin sıçradığı bilgisini paylaşan yetkililer, 140'tan fazla yangın söndürme aracının ve 800'ün üzerinde sağlık ve itfaiye personelinin olay yerine sevk edildiğini bildirdi. Yangınların şiddeti için 5 kademeli derecelendirme sistemi kullanılan Hong Kong'da, 17 yıl sonra ilk defa 5. seviye alarmı verildi. Sitede yaklaşık 4 bin kişinin ikamet ettiği tahmin edilirken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.



#Hong Kong
#Çin
#Asya
#Yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fenerbahçe - Ferencvaros maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Fener maçı şifresiz kanalda mı? İşte canlı yayın bilgileri