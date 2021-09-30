Dünya Gözleri döndü Yahudiler İbrahim Camiini basıp dans etti
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Gözleri döndü: Yahudiler İbrahim Camii’ni basıp dans etti

Yahudi yerleşimciler, Filistin’in El Halil şehrindeki İbrahim Camii’ni basarak içeride toplu bir şekilde dönerek ayin yaptı. Caminin altında Hz. İbrahim ve eşi Hz. Sare ile Hz. İshak, Hz. Yakup, Hz. Yusuf ve eşlerinin kabirlerinin bulunduğuna inanılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Gözleri döndü​: Yahudiler İbrahim Camii’ni basıp dans etti. Filistindeki son durum
Yahudiler, cami içerisinde dönerek dans etti ve ayin düzenledi.

İşgalci güç İsrail’in yedek askeri gücü gibi hareket eden Yahudi yerleşimciler, Filistin’in El Halil şehrindeki İbrahim Camii’ni basarak içeride toplu bir şekilde ayin yaptı ve dans etti. İsrail yönetimi, 6 Eylül’de başlayan ve 27 Eylül’e kadar devam Yahudi bayramları nedeniyle Harem-i İbrahim Camii’ni kapatmıştı.

İşgalci Yahudiler Filistinli köylülerin keçilerini bıçakladı
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İşgalci Yahudiler Filistinli köylülerin keçilerini bıçakladı
İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerini taşlayan Yahudilerin, köylülere ait keçileri de bıçakladığı bildirildi. Filistin basınında yer alan haberde, El Halil'e bağlı Mesafer Yatta bölgesi kırsalında Filistinlilere saldıran Yahudi yerleşimcilerin, çiftçilere ait çok sayıda keçiyi bıçakladığı ve dört hayvanın telef olduğu belirtildi.

  • Bu bayram kapsamında binlerce Yahudi yerleşimci, Müslümanlar için kutsal sayılan camide toplandı. Daha sonra Yahudiler, cami içerisinde dönerek dans etti ve ayin düzenledi. Caminin altında Hz. İbrahim ve eşi Hz. Sare’nin kabirlerinin yanı sıra Hz. İshak, Hz. Yakup, Hz. Yusuf ve eşlerinin kabirlerinin de bulunduğuna inanılıyor.

İşgalci İsrail güçleri akşam namazı için Mescid-i Aksa'ya giden Filistinlileri engelledi
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İşgalci İsrail güçleri akşam namazı için Mescid-i Aksa'ya giden Filistinlileri engelledi
İşgalci İsrail güçleri akşam namazı için Mescid-i Aksa'ya giden Filistinlilerin araçlarını durdurdu. İşgalci güçler, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya gitmelerini engelledi.
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