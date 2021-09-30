Gözleri döndü: Yahudiler İbrahim Camii’ni basıp dans etti

İşgalci güç İsrail’in yedek askeri gücü gibi hareket eden Yahudi yerleşimciler, Filistin’in El Halil şehrindeki İbrahim Camii’ni basarak içeride toplu bir şekilde ayin yaptı ve dans etti. İsrail yönetimi, 6 Eylül’de başlayan ve 27 Eylül’e kadar devam Yahudi bayramları nedeniyle Harem-i İbrahim Camii’ni kapatmıştı.
- Bu bayram kapsamında binlerce Yahudi yerleşimci, Müslümanlar için kutsal sayılan camide toplandı. Daha sonra Yahudiler, cami içerisinde dönerek dans etti ve ayin düzenledi. Caminin altında Hz. İbrahim ve eşi Hz. Sare’nin kabirlerinin yanı sıra Hz. İshak, Hz. Yakup, Hz. Yusuf ve eşlerinin kabirlerinin de bulunduğuna inanılıyor.