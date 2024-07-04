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Dünya

Güney Amerika'da bir ülkede daha kriz: 60 günlük OHAL ilan edildi

Bolivya'daki darbe girişiminin ardından Güney Amerika ülkesi Ekvador'da da şiddet olaylarının tekrar artması üzerine Devlet Başkanı Daniel Noboa, üçüncü kez olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiğini belirten bir kararname imzaladı.

07:25 - 4/07/2024 Perşembe
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Ekvador'da şiddet olayları
Ekvador'da şiddet olayları
Ekvador
Devlet Başkanlığı basın biriminden yapılan açıklamada, organize suç örgütlerinin neden olduğu şiddet olaylarının önüne geçilmesi amacıyla OHAL ilan edildiği bildirildi.


Ülkede 60 günlük OHAL ilan edildi


Ulusal basında çıkan haberlere göre, kararname kapsamında Guayas, Los Rios, Manabi, Orellana, Santa Elena ve El Oro kentlerinde 60 gün boyunca OHAL uygulanacak.



Çok sayıda kişi ölmüştü


Noboa tarafından 7 Ocak ve 20 Nisan'da iki kez ilan edilen OHAL kararı Anayasa Mahkemesince durdurulmuştu.


Ekvador, uzun süredir güvenlik kriziyle boğuşuyor. Yıl başından bu yana çetelerin saldırıları sonucu aralarında belediye başkanları ve güvenlik güçlerinin de olduğu çok sayıda kişi ölmüştü.


"Los Choneros" çetesinin elebaşı Jose Adolfo Macias Villamar'ın 7 Ocak'ta Guayaquil kentinde bulunan hapishaneden kaçması şiddet olaylarını körüklemişti.




#Ekvador
#OHAL
#Güney Amerika
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