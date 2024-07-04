Güney Amerika'da bir ülkede daha kriz: 60 günlük OHAL ilan edildi

Güney Amerika ülkesi Bolivya, önceki akşam bazı generallerin emirlerindeki askerlerle yaptığı darbeyi püskürttü. Askerler La Paz’daki hükümet sarayını kuşatınca halk Devlet Başkanı Luis Arce’nin çağrısı üzerine sokağa çıktı. Atanan yeni komutanın askeri kışlaya çekmesiyle de cunta başarısız oldu. Lityum zengini ülke son yıllarda Rusya ve Çin ile anlaşmalar yaptığı için darbenin arkasında ABD’nin olabileceği yorumları ortaya atıldı.