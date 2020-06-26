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Dünya Rum kampında çocuk tacizi Duş ve yemek sırasında taciz ettiler
AVRUPA

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki mülteci kampında küçük çocuklar cinsel tacize uğruyor

Rum kampında çocuk tacizi: Duş ve yemek sırasında taciz ettiler

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde bulunan “Purnara” kampında, anne babasını kaybetmiş mülteci çocukların cinsel tacize uğradığı iddia edildi. Rum Meclisi İnsan Hakları Komitesi’nde de gündeme gelen olayda, 206 mültecinin barındığı kampta, 18 yaşından küçük 16 kız ve 24 erkek çocuğun yaşadığı öğrenildi.

Talha Menteş Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) yetkilisi Yorgos Ailiotis Rum Meclisi İnsan Hakları Komitesi’nde, “Kokkinotrimitia” bölgesinde bulunan “Purnara” mülteci kampında kalmakta olan bazı çocukların cinsel tacize maruz kaldığını tespit etti. Ailiotis, refakatçisi olmayan beş çocuğun kaldıkları çadırın korunaklı bir yerde olmadığı ve yetişkinlerin erişimine açık olduğunu belirterek, bazı çocukların duş alırken veya yemek sırasında beklerden tacize uğradıklarını dile getirdiklerini aktardı. Bu çocuklardan bazılarının akrabalarının Güney Kıbrıs’ta ikamet etmekte olduklarını dile getiren Ailiotis, devletin bu çocukları neden akrabalarının yanına yerleştirmediğini anlamakta zorlandıklarını da ifade etti.

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GÜVENLİ BÖLGE YOK

Kıbrıs’ın Çocuk Hakları Komiseri Despo Michaelidou-Livaniou konuştuğu bir haber ajansında Purnara göçmen karşılama merkezinde kalan küçük çocukların başka bir yerde barındırılması gerektiğini belirterek, İçişleri Bakanlığı’nın kızların yaşlarını doğrulamak için çok vakit harcadığını söyledi. BMMYK ayrıca Güney Kıbrıs İçişleri Bakanlığı’nın göçmen kabul merkezinini genişletme çalışmaları sırasında çocuklar için ‘güvenli bölge’ oluşturma planını takip etmediğini duyurdu. Merkezde erkekler ve kızlar, sadece bir perdeyle ayrılan duş yerlerini yetişkinlerle paylaşıyor. Öte yandan GKRY İçişleri Bakanı Nicos Nouris, göçmen kabul merkezinde kalan kız çocuklarının diğer sakinler tarafından cinsel tacize uğradığı iddiasıyla ilgili polisten soruşturma başlatmasını istedi.

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5 KAT ARTTI

  • Artan Yunan zulmünün ardından göçmenlerin yeni transit yolu Güney Kıbrıs oldu. AB istatistikleri Avrupa’da “mülteci krizi” söylemlerinin başlamasından bu yana geçtiğimiz sene Güney Kıbrıs’a yapılan sığınma başvurularında beş kat artış gerçekleşti.

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Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için Yunanistan sınır kapısına giden göçmenlere uygulanan insanlık dışı muamele had safhaya ulaştı. Edirne Valiliği, Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak açılan ateş sonucu bir göçmenin öldüğünü, 5'inin yaralandığı duyurdu.
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