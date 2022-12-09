Dünya Güney Kore Hanbit-4 nükleer reaktörünün yeniden devreye alınmasını onayladı
ASYA

Güney Kore Hanbit-4 nükleer reaktörünün yeniden devreye alınmasını onayladı

Denetim ve bakımı tamamlanan Güney Kore'nin Hanbit-4 nükleer reaktörünün yeniden faaliyete başlaması onaylandı.

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Haber Merkezi AA
Güney Kore Hanbit-4 nükleer reaktörünün yeniden devreye alınmasını onayladı
Güney Kore Hanbit-4 nükleer reaktörünün yeniden devreye alınmasını onayladı

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Nükleer Emniyet ve Güvenlik Komisyonu, ülkenin batı kesimindeki Güney Jeolla kentinde dış yapısında çatlaklar oluştuğu gerekçesiyle 2017'den bu yana devre dışı tutulan Hanbit Nükleer Santrali’ndeki 4 nolu reaktörle ilişkili kararını açıkladı.

Komisyon, 1000 megavat kapasiteli basınçlı su reaktörü sınıfında bulunan Hanbit-4 reaktörünün gerekli bakım ve denetim sürecinin tamamlandığını kaydetti.

Hanbit santralinin işletmesini yürüten Kore Hidro ve Nükleer Enerji Şirketi (KHNP) de reaktörün 11 Aralık'ta elektrik üretimine başlayacağını belirtti.

Toplam kurulu güç kapasitesi 6 bin megavata yakın olan Hanbit Nükleer Santrali, 6 reaktörden oluşuyor.

Nükleer santral serüvenine 1950'lerin sonuna doğru başlayan Seul yönetimi, Kori-1 adlı ilk nükleer reaktörünü ABD'li Westinghouse firmasının desteğiyle 1977'de devreye almıştı.

Halihazırda aktif 25 nükleer reaktörü bulunan Güney Kore, elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 30’unu nükleer santrallerden karşılıyor.

Güney Kore, temmuzda yayımlanan ve ülkenin gelecek 10 yılını kapsayan enerji programına göre 2030'a kadar elektrik üretiminin yüzde 32,8'ini nükleer enerjiden karşılamayı hedefliyor.

Nükleer reaktörün ilk çalışma anı
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Nükleer reaktörün ilk çalışma anı
Nükleer santralde bulunan reaktörün çalışma anı böyle görüntülendi.

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