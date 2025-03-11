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Güney Kore tatbikatta sivil yerleşimi vuran komutanları görevden aldı

Güney Kore tatbikatta sivil yerleşimi vuran komutanları görevden aldı

18:0111/03/2025, Salı
AA
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Güney Kore'de "kazara bombalamanın" ardından 2 komutan görevden alındı.
Güney Kore'de "kazara bombalamanın" ardından 2 komutan görevden alındı.

Güney Kore'de, savaş uçaklarıyla tatbikat yaptığı sırada kazara sivil yerleşim alanını bombalayan iki komutan görevden alındı. Başkent Seul'ün kuzeyindeki kazada 8 bombanın düşmesi sonucu 31 kişi yaralanmıştı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Silahlı Kuvvetlerinden gazetecilere konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Görevden alındılar

Açıklamada,
"Hava Kuvvetleri, yönetmeliklere uyma görevlerini ihlal ettikleri tespit edilen albay düzeyindeki bir birlik komutanı ve yarbay düzeyindeki bir filo komutanını görevden aldı."
ifadesi kullanıldı.

8 bomba düştü, 31 kişi yaralandı

Görev ihmali ve yetersiz komuta yönetiminin karara gerekçe gösterildiği açıklamada, olaydaki savaş uçaklarının iki pilotunun bunları kullanmaya devam edip edemeyeceklerini görüşmek üzere gelecek hafta bir toplantı yapılmasının planlandığı aktarıldı.

Güney Kore Hava Kuvvetlerine ait iki "KF-16 tipi" savaş uçağı, 6 Mart'ta tatbikat sahası dışına çıkmıştı. Uçaklardan başkent Seul'ün yaklaşık 40 kilometre kuzeyindeki Pocheo bölgesine kazara 8 bomba düşmesi sonucu 31 kişi yaralanmıştı.

Güney Kore, bu olayın ardından canlı ateş ve uçuş tatbikatlarını askıya alacaklarını duyurmuştu. Ülkede 7 Mart'ta da Hava Kuvvetlerine ait neredeyse tüm uçakların havalanmasına yasak getirilmişti.


#Güney Kore
#Tatbikat
#Asker

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