Güney Kore tatbikatta sivil yerleşimi vuran komutanları görevden aldı

"Hava Kuvvetleri, yönetmeliklere uyma görevlerini ihlal ettikleri tespit edilen albay düzeyindeki bir birlik komutanı ve yarbay düzeyindeki bir filo komutanını görevden aldı."

"Hava Kuvvetleri, yönetmeliklere uyma görevlerini ihlal ettikleri tespit edilen albay düzeyindeki bir birlik komutanı ve yarbay düzeyindeki bir filo komutanını görevden aldı."

Görev ihmali ve yetersiz komuta yönetiminin karara gerekçe gösterildiği açıklamada, olaydaki savaş uçaklarının iki pilotunun bunları kullanmaya devam edip edemeyeceklerini görüşmek üzere gelecek hafta bir toplantı yapılmasının planlandığı aktarıldı.