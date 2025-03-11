Güney Kore tatbikatta sivil yerleşimi vuran komutanları görevden aldı

Güney Kore'de, savaş uçaklarıyla tatbikat yaptığı sırada kazara sivil yerleşim alanını bombalayan iki komutan görevden alındı. Başkent Seul'ün kuzeyindeki kazada 8 bombanın düşmesi sonucu 31 kişi yaralanmıştı.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Silahlı Kuvvetlerinden gazetecilere konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Görevden alındılar
8 bomba düştü, 31 kişi yaralandı
Görev ihmali ve yetersiz komuta yönetiminin karara gerekçe gösterildiği açıklamada, olaydaki savaş uçaklarının iki pilotunun bunları kullanmaya devam edip edemeyeceklerini görüşmek üzere gelecek hafta bir toplantı yapılmasının planlandığı aktarıldı.
Güney Kore, bu olayın ardından canlı ateş ve uçuş tatbikatlarını askıya alacaklarını duyurmuştu. Ülkede 7 Mart'ta da Hava Kuvvetlerine ait neredeyse tüm uçakların havalanmasına yasak getirilmişti.