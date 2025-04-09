Güney Kore'de ana muhalefet lideri Leeseçim öncesi parti başkanlığından istifa etti

Lee, yaptığı açıklamada, parti lideri olduğu üç yıllık görev sürecinde ‘bazı anlamlı sonuçlar' elde ettiğine inandığını belirterek, "Özellikle pişmanlık veya kaygı hissetmiyorum, yakında yeni bir sayfa açacağıma inanıyorum" dedi.