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Güney Kore'de ana muhalefet lideri Leeseçim öncesi parti başkanlığından istifa etti

Güney Kore'de ana muhalefet lideri Leeseçim öncesi parti başkanlığından istifa etti

09:439/04/2025, Çarşamba
DHA
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Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokratik Parti (DP) lideri Lee Jae-myung başkanlık seçimleri öncesi parti başkanlığından istifa etti.
Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokratik Parti (DP) lideri Lee Jae-myung başkanlık seçimleri öncesi parti başkanlığından istifa etti.

Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokratik Parti (DP) lideri Lee Jae-myung başkanlık seçimleri öncesi parti başkanlığından istifa etti.

Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokratik Parti (DP) lideri Lee Jae-myung 3 Haziran'da düzenlenecek başkanlık seçimlerinden önce parti başkanlığını bıraktı.

Lee, yaptığı açıklamada, parti lideri olduğu üç yıllık görev sürecinde ‘bazı anlamlı sonuçlar' elde ettiğine inandığını belirterek, "Özellikle pişmanlık veya kaygı hissetmiyorum, yakında yeni bir sayfa açacağıma inanıyorum" dedi.


DP'nin hafta içinde Lee'yi başkanlık seçimleri için aday olarak duyurması bekleniyor.




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