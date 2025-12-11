Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Güney Kore’de kütüphane inşaatında çökme: Ölü ve mahsur kalanlar var

Güney Kore’de kütüphane inşaatında çökme: Ölü ve mahsur kalanlar var

15:2511/12/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Güney Kore’de kütüphane inşaatında çökme
Güney Kore’de kütüphane inşaatında çökme

Güney Kore’nin Gwangju kentinde, kütüphane inşaatında çelik yapının çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 işçinin mahsur kaldığı bildirildi.

Güney Kore basınında yer alan haberlere göre; ülkenin güneybatısındaki Gwangju kentinde, bir kütüphanenin inşaat sahasında çelik yapı çöktü. Yerel saatle öğleden sonra meydana gelen çökme sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 işçinin de mahsur kaldığı kaydedildi.

Mahsur kalan işçilerden birinin yerinin tespit edildiği ve onu kurtarmak için operasyon başlatıldığı, diğer 2 işçinin ise henüz yerinin tespit edilemediği aktarıldı.


Yetkililer, çökmenin inşaat sahasında beton dökülmesi sırasında meydana geldiğini açıkladı.



#Güney Kore
#kütüphane
#inşaat
#çökme
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ taksitleri ne zaman başlıyor inşaat sürerken mi yoksa bittikten sonra mı?