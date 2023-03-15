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Dünya

Güney Kore'den 230 milyar dolarlık çip merkezi yatırımı

Güney Kore'de, özel şirketlerin yaklaşık 230 milyar dolarlık yatırımıyla, başkent Seul'de bilgisayar çipleri üretimi için büyük bir tesis inşa edileceği açıklandı. Güney Kore Devlet Başkanı tarafından yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük yeni 'ileri teknoloji sistemi yarı iletken kümesi' inşa edilecek.

12:51 . 15/03/2023 Çarşamba
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Güney Kore Devlet Başkanı çip merkezine yatırımı duyurdu

Güney Kore Devlet Başkanı çip merkezine yatırımı duyurdu

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol yaptığı açıklamada, "Neredeyse 300 trilyon Kore wonu değerindeki büyük ölçekli özel yatırıma dayalı olarak, Seul Büyükşehir bölgesinde dünyanın en büyük yeni 'ileri teknoloji sistemi yarı iletken kümesini' inşa edeceğiz" dedi.


Güney Kore Devlet Başkanı Yeol

CNN'in haberine göre ayrıca, mevcut bellek yarı iletken üretim kompleksleriyle bağlantılı olarak 'yarı iletken mega kümesinin' dünyanın en büyüğü olacağını açıklandı.


Seul Büyükşehir bölgesi, başkent Seul'ü, komşu şehir Incheon'u ve çevredeki Gyeonggi eyaletini içeriyor.



#Güney Kore
#Seul
#çip merkezi
#özel şirketler
#yatırım
1 saat önce
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Güney Kore'den 230 milyar dolarlık çip merkezi yatırımı
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