Güney Kore'den 230 milyar dolarlık çip merkezi yatırımı

Çin ile egemenlik üzerine bir ihtilaf içinde bulunan Tayvan'ı ziyaret eden ABD Kongre heyeti, Ada'daki hükümetin lideri Tsai Ing-wen ile görüşme gerçekleştirdi. Tayvanlı lider ziyaret için teşekkürlerini ileterek, Ada'daki temaslarının çip tasarımı ve üretimi, yenilenebilir enerji ve yeni nesil mobil hücre altyapısında teknolojik işbirliğinin geliştirilmesi için fırsat olmasını umduklarını dile getirdi.