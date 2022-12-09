Dünya Güney Koreden yeni yasa tasarısı Ülkede herkes bir yaş gençleşecek
ASYA

Güney Kore'den yeni yasa tasarısı: Ülkede herkes bir yaş gençleşecek

Güney Kore, geleneksel yaş sayma yöntemini ortadan kaldırmak ve uluslararası standardı benimsemek için yeni bir yasa çıkarıyor. Yeni yasa tasarısı ile vatandaşlar 1 yaş daha gençleşecek.

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Haber Merkezi Diğer
Güney Koreden yeni yasa tasarısı: Ülkede herkes bir yaş gençleşecek
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Ulusal Meclis tarafından Perşembe günü kabul edilen yasa tasarısı, yeni bir bebeğin doğduğunda bir yaşında olduğunu kabul eden ve her 1 Ocak'ta bir yıl ekleyen, ülkenin yaygın olarak kullanılan "Kore yaşı" sayma standardını kaldıracak.

Yeni yasa ile vatandaşların yaşı küçülmüş olacak.

Tasarıyla ilgili konuşan Başkan Yoon, "Bugün değişikliğin kabul edilmesiyle, ülkemizin tüm vatandaşları önümüzdeki Haziran ayından itibaren bir veya iki yıl daha gençleşecek" dedi.

Kafa karıştırıcı sistem, yalnızca uluslararası yaş sayma yönteminin kullanılmasını şart koşan yeni yasaların yürürlüğe girdiği Haziran 2023'ten itibaren ortadan kalkacak.

Yeni yasa tasarı aynı zamanda, imzalanan sözleşmelerdeki yaş sistemiyle ilgili yasal anlaşmazlıkları da önleyecek.

Revizyon, gereksiz sosyo-ekonomik maliyetleri azaltmayı hedefliyor

İktidardaki Halkın Gücü partisinden Yoo Sang-bum parlamentoya verdiği demeçte, "Revizyon, gereksiz sosyo-ekonomik maliyetleri azaltmayı hedefliyor çünkü yasal ve sosyal anlaşmazlıklar ile yaş hesaplamanın farklı yollarından kaynaklanan kafa karışıklığı devam ediyor." dedi.

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