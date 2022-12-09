Güney Kore'den yeni yasa tasarısı: Ülkede herkes bir yaş gençleşecek

Ulusal Meclis tarafından Perşembe günü kabul edilen yasa tasarısı, yeni bir bebeğin doğduğunda bir yaşında olduğunu kabul eden ve her 1 Ocak'ta bir yıl ekleyen, ülkenin yaygın olarak kullanılan "Kore yaşı" sayma standardını kaldıracak.

Yeni yasa ile vatandaşların yaşı küçülmüş olacak.

Tasarıyla ilgili konuşan Başkan Yoon, "Bugün değişikliğin kabul edilmesiyle, ülkemizin tüm vatandaşları önümüzdeki Haziran ayından itibaren bir veya iki yıl daha gençleşecek" dedi.

Kafa karıştırıcı sistem, yalnızca uluslararası yaş sayma yönteminin kullanılmasını şart koşan yeni yasaların yürürlüğe girdiği Haziran 2023'ten itibaren ortadan kalkacak.

Yeni yasa tasarı aynı zamanda, imzalanan sözleşmelerdeki yaş sistemiyle ilgili yasal anlaşmazlıkları da önleyecek.

REKLAM

Revizyon, gereksiz sosyo-ekonomik maliyetleri azaltmayı hedefliyor

İktidardaki Halkın Gücü partisinden Yoo Sang-bum parlamentoya verdiği demeçte, "Revizyon, gereksiz sosyo-ekonomik maliyetleri azaltmayı hedefliyor çünkü yasal ve sosyal anlaşmazlıklar ile yaş hesaplamanın farklı yollarından kaynaklanan kafa karışıklığı devam ediyor." dedi.

DÜNYA Güney Kore Hanbit-4 nükleer reaktörünün yeniden devreye alınmasını onayladı