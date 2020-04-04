Dünya Gurbetçilerden örnek çalışma Doktorlara pilav ve kavurma ikram ettiler
KORONAVİRÜS

Gurbetçilerden örnek çalışma: Doktorlara pilav ve kavurma ikram ettiler

Belçika’daki Türkler ülkedeki korona mücadelesine aldıkları ödünç dikiş makinelerinde maske dikerek, doktorlara pişirdikleri kavurma ve pilavı ikram ederek katılıyor.

Yasemi Asan Yeni Şafak
Gurbetçiler, doktorlara pilav ve kavurma ikram ettiler.
Gurbetçiler, doktorlara pilav ve kavurma ikram ettiler.

Belçika’da koronavirüs ile mücadele kapsamında Avrupalı Türkler, hastanelerde hizmet veren doktorlara ve yaşlılara yardım için seferber oldu. Türk kadınlarının koronavirüsle mücadele eden doktor ve sağlık çalışanlarına maske diktiğini söyleyen Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika Başkanı Basir Hamarat, “Hastanelerde maske eksiği vardı. Emanet temin ettiğimiz dikiş makineleri ile hanımlar şu ana kadar bin adet maske dikti. Bu dikilen maskeleri hastanelere dağıttık. İhtiyacın çok olmasından dolayı bin adet daha maske dikeceğiz. Bu maskeleri dağıttığımız zaman ‘Türk milletine bize yapmış oldukları yardımdan dolayı teşekkür ederiz’ belgesini hastanenin girişine astılar” dedi.

Doktorlara pilav ve kavurma ikram ettiklerini de belirten Hamarat, “Biz zorda olanın her zaman yanında olan bir milletiz. Bu yapılanları Allah rızası için yapıyoruz” diyerek, yaşlıları da unutmadıklarını ve onlara da yardım ettiklerini söyledi.

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