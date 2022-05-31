Dünya Gürcistanın ayrılıkçı bölgesi Güney Osetyada Rusyaya katılma referandumu askıya alındı
ASYA

Gürcistan'ın ayrılıkçı bölgesi Güney Osetya'da Rusya'ya katılma referandumu askıya alındı

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya'nın desteklediği Güney Osetya'da, Rusya'ya doğrudan katılmak için 17 Temmuz'da referandum düzenlenmesi kararı belirsiz bir tarihe ertelendi.

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Haber Merkezi AA
Gürcistanın ayrılıkçı bölgesi Güney Osetyada Rusyaya katılma referandumu askıya alındı
Arşiv.

Sözde Güney Osetya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni seçilen sözde Devlet Başkanı Alan Gagloyev'in, Güney Osetya'nın Rusya'ya katılmasıyla ilgili referandumun, 17 Temmuz'da yapılmasının askıya alınması için kararname imzaladığı bildirildi.

Eski sözde Devlet Başkanı Anatoliy Bibilov'un 13 Mayıs'ta imzaladığı kararnamenin belirsiz süre ile askıya alındığı kaydedilen açıklamada, söz konusu kararının önce Rus tarafıyla görüşülmesi amacıyla verildiği belirtildi.

Bibilov'un imzaladığı kararnamede referandumla ilgili hukuki konularda bazı "belirsizliklerin" olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İstişareler tamamlanana kadar, Güney Osetya Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın 13 Mayıs 2022 tarihli Güney Osetya Cumhuriyeti'nde referandum çağrısı yapılmasına ilişkin Kararnamesi askıya alındı."

Gagloyev yeni göreve geldi

Güney Osetya'daki sözde devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turu 9 Mayıs'ta yapılmış, iktidardaki Anatoliy Bibilov ile muhalefetteki "Nikhas" partisinin lideri Alan Gagloyev'in katıldığı seçimlerde Gagloyev seçilmişti. Gagloyev görevi 21 Mayıs'ta devraldı.

Güney Osetya ve Abhazya sorunu

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmış, savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan ise buna karşılık Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti.

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