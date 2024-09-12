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Dünya

'Güvenli bölge' mezarlığa döndü

Soykırımcı İsrail, "Güvenli bölge" diyerek Filistinlileri tehcir ettiği Akdeniz kıyısındaki El-Mevasi'yi, katliamlarla mezarlığa çevirdi. Terör devletinin El-Mevasi'de mayıstan bu yana işlediği beş katliamda 217 Gazzeli hayatını kaybetti, 635'i de yaralandı.

04:00 - 12/09/2024 الخميس
Güncelleme: 03:23 - 12/09/2024 الخميس
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İşgalci İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesine başlattığı kara saldırısının ardından buraya sığınan 1.4 milyon Filistinliyi başka bölgelere tehcir etti. İsrail'in "Güvenli bölge" diyerek Filistinlileri tehcir ettiği Akdeniz kıyısındaki sahil bölgesi El-Mevasi, bu süreçte işgal ordusunun işlediği beş büyük katliama sahne oldu. İsrail ordusunun Mayıs'tan beri El-Mevasi'de işlediği beş katliamda 217 Filistinli hayatını kaybetti, 635'i de yaralandı. Katliamlar, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı örgütlerin yanı sıra uluslararası camianın tepkilerine neden olmasına rağmen birbirini izledi. Son olarak geçtiğimiz salı günü savaş uçaklarıyla Mevasi'deki sivillerin çadırlarını bombalayan işgal güçleri, en az 40 Filistinliyi öldürürken 60 Filistinliyi de yaraladı. Filistinli grupların ve bölgesel tepkilere neden olan İsrail hava saldırısı, Mevasi'de onlarca can kaybı ve dev bir çukura yol açtı. Saldırı sonucu kumların altında onlarca kayıp kişinin olduğunu belirtti.

TÜMÜNDE ABD BOMBALARI KULLANILDI

İsrail ordusu, Mevasi bölgesini "Güvenli" olarak belirlediği mayıs ayının ardından en büyük katliamı 90 Filistinlinin öldüğü ve yüzlercesinin yaralandığı 13 Temmuz günü gerçekleştirdiği bombadımanda işledi. Bu katliamdan üç gün sonra 16 Temmuz'da aynı bölgeyi hedef alan işgal ordusu, 17 Filistinliyi daha katletmişti. El-Mevasi'de İsrail tarafından işlenen beş katliamdan diğer ikisi de 16 Mayıs ve 22 Haziran'da gerçekleşmiş, bu katliamlarda 70'i aşkın Filistinli yaşamını yitirmişti. İsrail ordusunun El-Mevasi'de tamamı Filistinli sivillerin sığındığı çadır kentleri hedef alan bu saldırılarında ABD tarafından kendisine sağlanan birer tonluk MK-84 bombalarını kullanması ise dikkat çekiyor. Washington yönetimi, 13 Temmuz'daki katliamın ardından bu bombaların İsrail'e gönderilmesini kısıtlamış ancak daha sonra yeniden göndermeye başlamıştı. Filistin Sivil Savunma Örgütü Müdürü İsmail el-Sevabite, salı günkü bombardımanlarda da MK-84 bombalarının kullanıldığını belirterek, ABD'nin de katliamlara ortak olduğunu ifade etmişti.



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