Güvenli odanın kapısını açtı ama... İşte dakika dakika Maduro'nun son anları

ABD bir süredir "uyuşturucu" argümanına sığınarak açık denizlerde hedef aldığı Venezuela'yı bu kez havadan vurdu. Başkent Karakas'ta çok sayıda nokta isabet aldı. Saldırının ana hedefi ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro idi.

Maduro ve eşi Cilia Flores, ABD Özel Kuvvetleri Delta Force tarafından düzenlenen baskınla kaçırıldı. Maduro ve eşi New York'a getirildi.

Venezuela petrolleri gündemde

ABD'nin "narko-terör" maskesiyle Maduro'yu kaçırıp yargılama girişiminin altında yatan yegane gerçeklik ise Venezuela petrolleri.

Niketim hem ABD Başkanı Donald Trump hem de ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth bu durumu bizzat teyit etti. Trump, "Venezuela'yı ve petrollerini biz yöneteteceğiz" dedi. Hegseth, "Bizden çalınan petrolü geri alıyoruz" açıklamasını yaptı.

Maduro'nun son anları

Dünya, Maduro'nun ABD tarafından kaçırılmasının şokunu yaşarken; Karakas'ta yaşananların arka planı netleşti.

Maduro'nun son anları şöyle kayda geçti:

Saat 01.55 civarında Karakas üzerinde uçaklar belirdi. Kentin birçok noktasında patlamalar meydana geldi.

"Dev bir duman bulutu gördüm"

BBC'ye konuşan gazeteci Ana Vanessa Herrero, "Çok büyük bir ses duydum, şiddetli bir patlama. Camlar sallandı. Ardından neredeyse tüm manzarayı kaplayan dev bir duman bulutu gördüm" dedi. "Uçaklar ve helikopterler şehrin her yerinde uçuyordu" diye ekledi.

Karakas'ta patlamalar sürerken ABD güçleri kente girdi. Kentte tüm elektrikler kesildi. Saatler 02.01'i gösterdiğinde ABD ordusunun seçkin birliklerinden oluşan DELTA FORCE, Maduro'nun bulunduğu noktaya ulaştı.

Kapıyı kapatamadı

Belirlenen tim, Maduro'nun yerleşkesine havadan indirme yaptı. Çelik kapıları kırarak içeri girdiler.

Maduro bu sırada konutunda bulunan güvenli odaya doğru hamle yaptı. Kapıya kadar ulaştı ancak kapıyı kapatamadan ABD güçlerince derdest edildi.

Konuya ilişkin ABD Başkanı Trump, "Maduro güvenli sandığı bir yere ulaşmaya çalışıyordu ama orası güvenli değildi; çünkü yaklaşık 47 saniye içinde kapıyı patlatırdık. Kapıya kadar ulaştı ama kapatamadı. O kadar hızlı baskına uğradı ki o odaya giremedi" dedi.

04.20'de Maduro'yu kaçırdılar

Saatler 04.20'yi gösterdiğinde ABD helikopterleri Maduro ve eşini alarak Venezuela hava sahasından ayrıldı. 04.29'da Maduro ve eşi, USS Iwo Jima savaş gemisine transfer edildi.

Öte yandan operasyonlarda ABD'ye ait helikopterlerden birinin isabet aldığı öne sürüldü. General Caine ise "Yakalama timi Maduro'nun yerleşkesine indi ve hız, hassasiyet ve disiplinle hareket etti" dedi.

150'den fazla hava aracı kullanıldı

ABD'li yetkililere göre gece boyunca bombardıman uçakları, savaş jetleri ve keşif uçakları da dahil olmak üzere 150'den fazla hava aracı kullanıldı.







