Hafter vurulunca İdlib karışıyor: Esed yine bombalamaya başladı

Başta İdlib’in Beynin kasabasına düşen füzeler olmak üzere ateşkesin açık ihlali anlamına gelen son saldırılar, Libya cephesinde Türkiye destekli meşrû Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) ilerlemesiyle bağlantılı görülüyor. İki ayrı coğrafyada gelişmelerin birbiri ardına gelmesi dikkat çekiyor. UMH güçleri, Trablus batısındaki sahil şeridini işgalcilerden temizledikten sonra güneydeki stratejik Terhune kentini de 7 koldan kuşatmaya almıştı. Bu şehrin de Hafter’den temizlenmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu ortamda Rusya destekli Esed ise İdlib’de sivillere yönelik saldırılarını artırdı.
GEREKEN CEVAP VERİLİR
- Bir yandan koronavirüs salgınıyla mücadele ederken bir yandan da İdlib’deki birlikleri takviye eden Türkiye, Rusya destekli Esed’in ihlallerine seyirci kalmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin nezdinde kurulması muhtemel temaslarla ateşkesin devamlılığı önemsenmekle birlikte, Rusya’nın duruma müdahale etmemesi halinde Esed rejiminin ateşkesi bozma girişimine karşı gereken müdahalenin Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından gecikmeksizin yapılacağı kaydediliyor. Bu arada Rusya ile imzalanan 5 Mart tarihli Moskova mutabakatı gereğince İdlib’deki M4 karayolunda ortak devriyeler sürüyor. Dün sözkonusu yolda Mehmetçik ve Rus askerleri, zırhlı araçlarla 5. devriyeyi gerçekleştirdi.